Residente guatemalteco de Los Ángeles se declara culpable de traficar 20,000 inmigrantes indocumentados

Un residente de Los Ángeles de origen guatemalteco se declaró culpable de dirigir una organización para traficar más de 20,000 inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos.

Eduardo Domingo Renoj-Matul, de 52 años, conocido con los alias de “Turko”, “El Jefe”, “Patrón” y “El Gallo”, admitió que mantuvo a ciertos inmigrantes como rehenes por falta de pago en su residencia en el vecindario de Westlake, cerca del centro de Los Ángeles.

Guatemalan national pleads guilty to leading massive human smuggling organization and holding illegal immigrants hostage https://t.co/yqB7ApsKty — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) March 6, 2026

En un comunicado, la fiscalía de Estados Unidos en Los Ángeles informó que, el viernes 6 de marzo, Renoj-Matul se declaró culpable de un cargo de conspiración para traer inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos.

Sigue leyendo: Muere inmigrante mexicano en la cárcel del ICE en Adelanto

Renoj-Matul también aceptó ser culpable de cargos por transportar y albergar inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos para obtener beneficios económicos privados y de un cargo de toma de rehenes.

De acuerdo con los fiscales, en su acuerdo de culpabilidad, la organización encabezada por Renoj-Matul trasladó al país aproximadamente 20,000 inmigrantes indocumentados de Guatemala entre 2019 y 2024.

Por cada inmigrante indocumentado que la organización introducía a Estados Unidos, cobraba una tarifa que oscilaba entre $15,000 y $18,000 dólares.

Sigue leyendo: ‘Seguirá la lucha y no nos rendiremos’, responden líderes a Trump

La fiscalía de EE.UU. informó que organizaciones mexicanas de tráfico de personas también estaban involucradas con la organización, por lo que recibían pagos para trasladar a los inmigrantes a través de México y la frontera sur del país.

La organización encabezada por Renoj-Matul transportó inmigrantes indocumentados a Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Mississippi, Nueva York, Tennessee, Virginia y Washington D.C.

En Estados Unidos participaban células de contrabando, equipos de conductores y operadores de casas de seguridad donde se retenía a inmigrantes.

Sigue leyendo: Angelino se autorepatria a México: ‘He llegado con humildad a aprender y a aportar’

Renoj-Matul y sus cómplices retenían a los inmigrantes en una de las casas de seguridad en James M. Wood Boulevard, en el vecindario de Westlake, hasta que pagaran sus cuotas. Si no pagaban, los inmigrantes eran retenidos contra su voluntad.

El hombre de origen guatemalteco admitió que retuvo en 2024 a dos personas como rehenes en la casa de seguridad de Los Ángeles por la falta de pago. Un hombre de Guatemala estuvo retenido en Los Ángeles durante dos meses.

Renoj-Matul se comunicó con la madre del hombre retenido y amenazó con hacerle daño; incluso le advirtió que volvería a su casa en una caja si no pagaba sus honorarios por traerlo a Estados Unidos.

Sigue leyendo: Vivir con miedo al ICE: qué le pasa al cuerpo y a la mente (y cómo manejarlo)

Otro inmigrante indocumentado permaneció retenido como rehén durante cuatro meses en la misma vivienda de Los Ángeles.

“Renoj-Matul, a sabiendas e intencionalmente, capturó y retuvo a la víctima, y amenazó con matarla, herirla y mantenerla detenida para obligar a terceros a pagar las tasas de contrabando a los secuestradores como condición para su liberación”, dijeron los fiscales.

Se tiene programada para el 2 de octubre una audiencia de sentencia para Renoj-Matul, quien puede recibir una sentencia máxima legal de cadena perpetua en una prisión federal.

Sigue leyendo: ICE arrestó a indocumentado con ‘No Name Given’ en su licencia de conducir de NY

Para dos coacusados, José Paxtor-Oxlaj, de 45 años, y Cristóbal Mejía-Chaj, de 50 años, se tiene programado un juicio para el 21 de abril.

José Paxtor-Oxlaj era el conductor en la organización del tráfico de personas, quien está bajo custodia en Oklahoma en relación con un accidente automovilístico que ocurrió en noviembre de 2023 en el que murieron siete inmigrantes indocumentados, entre ellos un niño de 4 años.

Mejía-Chaj, residente de Westlake, era el presunto brazo derecho de Renoj-Matul.

Sigue leyendo: Gasto de emergencia de Medicaid para inmigrantes indocumentados no alcanza ni siquiera el 1%

Ambos coacusados se declararon no culpables ante un tribunal.

Helmer Obispo-Hernández, de 42 años, con el alias de “Xavi”, un personaje destacado en la organización criminal, enfrenta cargos criminales federales y se encuentra prófugo de la ley.

Sigue leyendo:

· Iniciativa en California para simplificar custodia de hijos de padres sin documentos

· Jueza bloquea el plan del Gobierno de Trump para deportar a niños guatemaltecos

· El senador Alex Padilla ayuda a coordinar ayuda a comunidades inmigrantes en California