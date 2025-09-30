Iniciativa en California para simplificar custodia de hijos de padres sin documentos

Organizaciones pro defensa de los derechos de los inmigrantes piden a las familias tener un plan de acción en caso de que alguno de los padres indocumentados sea deportado, ante las constantes redadas por parte de las agencias federales de inmigración.

Ante la amenaza que se cierne sobre hogares con padres inmigrantes indocumentados, un proyecto de ley en California podría simplificar el proceso para designar a un responsable de cuidar por los hijos si los padres son detenidos y deportados del país.

El Proyecto de Ley AB 495 fue aprobado por la Asamblea de California y está a la espera de ser firmado por el gobernador Gavin Newsom, lo que permitiría a los padres designar la custodia de sus hijos a un familiar o amigo, sin tener que perder sus derechos, ante la eventualidad de una deportación.

Muchos padres de familia inmigrantes tienen la inquietud de qué pasaría con sus hijos en caso de una deportación del padre o de la madre.

“El riesgo potencial de no tener un plan de preparación familiar es que los niños terminen en un hogar de crianza, pero eso no está ocurriendo todavía en el condado de Los Ángeles“, dijo la abogada Sharon Balmer Cartagena, de la organización pro bono en Los Ángeles Public Counsel, a la cadena Telemundo.

Si los padres inmigrantes son deportados y separados de sus hijos, los menores pueden quedarse legalmente con un familiar llenando una declaración jurada.

“Tienen a alguien que es un familiar, como un primo, un tío o un hermano que tenga más de 18 años”, dijo Mónica Madria, abogada para la organización CHIRLA.

De ser firmada por el gobernador Newsom, el Proyecto de Ley AB 495 extendería las protecciones de esas declaraciones juradas temporales para que sean reconocidas por centros de cuidado infantil y escuelas.

“Facilitaría que, con la declaración jurada temporal, tus hijos pueden ser matriculados en la escuela y permite que se tomen decisiones médicas básicas”, dijo Balmer Cartagena.

La iniciativa, si es firmada por Newsom, también permitiría que la persona designada sea tomado en consideración por los tribunales. Los padres que enfrentan una separación indefinida no perderían la custodia de sus hijos.

“Sería una nueva clase de custodia compartida con los cuidadores, permitiéndole dejar un plan para su hijos sin perder sus derechos”, añadió Balmer Cartagena.

La organización pro bono Public Counsel ofrece clínicas legales gratuitas para los padres que necesiten de una declaración jurada, o de nominación de tutela.

Las personas interesadas pueden acudir a la sede de la Corte Superior del condado de Los Ángeles Stanley Mosk Courthouse, en 111 North Hill Street, en el centro de Los Ángeles, de lunes a miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para los padres de familia que quieran ser reunificados con sus hijos en su país de origen, se les recomienda tener a la mano los siguientes documentos originales del menor: certificado de nacimiento o pasaporte para que puedan viajar, así como historial médico y escolar.

