Los Ángeles ofrece $5,000 a pequeños negocios afectados por redadas de ICE

El condado de Los Ángeles brindará hasta $5,000 dólares como subsidio para las pequeñas empresas y negocios que han sido afectados por los operativos de inmigración, los cuales se intensificaron desde el 6 de junio.

Las solicitudes para el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas de la Región de Los Ángeles comenzaron a recibirse desde la mañana de este lunes 29 de septiembre para recibir apoyo económico.

El periodo para recibir las solicitudes para ser elegible al subsidio se cierra a las 5:00 p.m. del 31 de octubre.

Sigue leyendo: ICE arresta a 10 trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles

La guía para la aplicación al subsidio está disponible en 12 idiomas.

“Los fondos se pueden utilizar para alquiler, nómina, reparaciones de equipos, reemplazo de inventario y gastos de recuperación“, dice la página oficial para las aplicaciones al Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas de la región de Los Ángeles.

El fondo se creó tras una moción aprobada el 17 de junio, con el propósito de desarrollar un programa de ayuda para negocios a fin de apoyar a las pequeñas empresas afectadas por interrupciones en la fuerza laboral, cierres y toques de queda relacionados con la aplicación de la ley migratoria federal.

Sigue leyendo: Recién casado acusa a federales de engañar a su esposa para ser arrestada por ICE en LA

La iniciativa cuenta con el respaldo de una inversión inicial de $1.8 millones de dólares del programa Care First Community Investment (CFCI) del condado de Los Ángeles, según un comunicado de la oficina de la supervisora Hilda Solís.

Desde el 6 de junio, las redadas de ICE han sumido a las comunidades en el caos y los pequeños negocios se ven gravemente afectados, perdiendo clientes, empleados e ingresos.

Con el fondo, el condado de Los Ángeles ofrece ayuda de hasta $5,000 dólares a los negocios afectados para que puedan mantenerse a flote, dijo la supervisora Janice Hahn.

Sigue leyendo: Mujeres acusadas de acosar a agente de ICE en Los Ángeles

Para ser elegibles al Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas, los negocios deben estar ubicados en el condado de Los Ángeles y estar al menos en una de las siguientes situaciones:

Demostrar que están bajo dificultades financieras a partir del 6 de junio de 2025.

a partir del 6 de junio de 2025. Demostrar que fueron afectados por eventos relacionados con operativos migratorios “como cierres forzosos, escasez de mando de obra resultante de detenciones de trabajadores o pérdidas significativas de ingresos debido a toques de queda o protestas”, se dijo en el comunicado.

Para obtener más información sobre el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas, puede consultar este enlace.

Sigue leyendo:

· Mujer hospitalizada tras ser arrestada por ICE en Home Depot de Los Ángeles

· ICE arresta a jornaleros en redada en Los Ángeles

· Dueño de lavado de autos demanda $50 millones por violento arresto de ICE en LA