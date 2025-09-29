Recién casado acusa a federales de engañar a su esposa para ser arrestada por ICE en LA

Un estadounidense recién casado declaró que él y su esposa fueron engañados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para que su pareja fuera arrestada por ICE durante una entrevista para obtener la Green Card, en Los Ángeles.

Tucker May contrajo matrimonio en abril con Bárbara Marqués, originaria de Brasil y que llegó a Estados Unidos hace siete años.

La pareja se conoció a través de una aplicación de citas y comenzó una relación gracias a su pasión por el cine.

“Nos enamoramos muy rápidamente“, declaró May a la cadena KTLA.

Tucker dijo que la pareja cumplió con todos los requisitos y procedimientos en el trámite migratorio de Bárbara, por lo que acudieron a su cita con el USCIS en el edificio federal del centro de Los Ángeles.

En el lugar, le informaron a la pareja que toda la documentación estaba en regla y que todo parecía estar bien para que Marqués pudiera recibir la Green Card.

“El representante del USCIS nos miró directamente a los ojos y dijo: ‘Todo parece estar bien’“, expresó el estadounidense recién casado.

Unos momentos después, el representante le pidió a Bárbara que lo acompañara a hacer una copia de su pasaporte.

Sin embargo, Tucker dijo que su esposa fue arrestada por agentes federales de inmigración en cuanto salió de la habitación. Como única explicación, la pareja fue informada de que Marqués no había comparecido ante el tribunal en 2019, algo que, según afirmaron, ella desconocía.

“La perdimos de vista. Nunca regresó. Nos mintieron; nos engañaron para que la separaran del abogado que contratamos específicamente para cualquier situación desastrosa como esta”, agregó Tucker.

El estadounidense dijo que su esposa fue trasladada primero al Centro de Detención de ICE en Adelanto, y posteriormente fue transferida a otra instalación en Arizona.

Tucker presentó documentos judiciales urgentes para obtener firmas que le ayudaran a detener la deportación de su esposa, pero cree que el centro de detención retuvo la documentación durante una semana y es el momento en que todavía no la procesa de manera oportuna.

La madrugada de este lunes, Tucker recibió una llamada de su esposa, quien le informó que las autoridades federales la habían trasladado a un centro de detención en Louisiana.

May y Barbara tienen el temor de que sea la última etapa antes de que la mujer sea deportada a Centroamérica o Sudamérica.

“Hay un serio problema aquí. Si expulsan a mi esposa de este país, si no podemos detenerlo, podrían pasar años antes de que pueda reunirse conmigo aquí en Estados Unidos. Así es como tratamos a quienes sueñan con ser estadounidenses”, expresó Tucker a KTLA.

Como último recurso, Tucker intenta encontrar urgentemente un abogado de inmigración en Louisiana para entregarle los documentos judiciales de Marques para que los firme. Dijo que lo haría, pero según las normas federales, únicamente un abogado puede hacerlo.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha proporcionado ninguna información relacionada con la situación migratoria de Bárbara Marqués.

