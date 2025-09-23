ICE detiene a dos jornaleros en operativo en Los Ángeles

Dos jornaleros fueron arrestados por agentes federales durante un operativo de inmigración que se llevó a cabo la mañana de este lunes en una tienda Home Depot de Signal Hill, en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con testigos, las dos personas que fueron detenidas son jornaleros que se ofrecían sus servicios como trabajadores para obtener sus ingresos.

Entre los detenidos se encontraba un inmigrante identificado como Saturnino por un amigo, Santos de León, quien dijo que los familiares saben que el trabajador se encuentra bajo custodia federal.

“Él tiene familia también, entonces, ¿cómo le pueden hacer para regresar a aquel muchacho? No sé“, expresó De León, quien también es jornalero, a la cadena Telemundo.

Más de una decena de agentes federales de inmigración llevaron a cabo este lunes un operativo en el lavado de autos Naples Island, en 5790 2nd Street, en Long Beach, pero en esta ocasión no detuvieron a ningún empleado.

Grabaciones de las cámaras de seguridad en el negocio captaron cuando los agentes, que en ningún momento mostraron algún tipo de orden de cateo, se acercaban a los trabajadores para preguntarles sobre su lugar de origen.

“Yo ni los noté hasta que ya estaban encima de mí, y estuvieron preguntando a todos mis compañeros de trabajo si eran de aquí, de dónde eran. Y luego que ya ven que hablas inglés, ya, pues este no“, dijo Ángel Medina, empleado del lavado de autos de Long Beach.

Los negocios de lavado de autos, junto con los estacionamientos de las tiendas Home Depot, están entre los lugares donde los agentes federales han efectuado innumerables operativos migratorios en el área de Los Ángeles, con el arresto de decenas de personas.

“Donde lavan carros, piensan en latinos, y ahí es donde vienen para agarrar a la gente”, agregó Medina.

Sin embargo, en esta ocasión, en el Naples Island Car Wash, los agentes encontraron que todos los trabajadores eran ciudadanos estadounidenses o tenían sus documentos en orden. Aun así, interrogaron a los empleados.

“Se fueron, pero se fueron enojados porque no se llevaron a nadie“, expresó una de las trabajadoras del negocio.

Las agencias federales de inmigración no han proporcionado ninguna información relacionada con los operativos que llevaron a cabo este lunes en el condado de Los Ángeles.

