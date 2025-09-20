Newsom firmó la ley que prohíbe a los agentes federales en servicio usar mascarillas en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una serie de proyectos de ley en Los Ángeles el sábado, mejorando las protecciones para los residentes, mientras la que él denominó “policía secreta” continúa patrullando las calles en operativos y redadas de ICE bajo la dirección del presidente Donald Trump.

La firma de cinco proyectos de ley, todos ellos destinados a limitar el alcance de los agentes federales hacia las poblaciones potencialmente vulnerables, ocurrió mientras Newsom estaba acompañado por varios miembros de la legislatura de California, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho.

El proyecto de ley más destacado fue la Ley de No a la Policía Secreta (SB 627), que prohibirá a las fuerzas del orden federales y locales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el uso de mascarillas durante el servicio. Entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.

Newsom publicó un video en X donde expuso la esencia de las nuevas leyes estatales.

“Las nuevas leyes que acabo de promulgar son una respuesta directa a las redadas y arrestos ilegales de inmigración de @realDonaldTrump en California. California lucha para poner fin a este caos mediante:

Exigir a las escuelas y hospitales públicos que limiten el acceso e implementen protocolos de privacidad para protegerse del caos migratorio de Trump.

Las escuelas ahora deben colaborar con las familias y el personal para desarrollar protocolos de notificación cuando las autoridades de inmigración estén presentes en el campus.

La mayoría de los agentes federales tienen prohibido ocultar sus rostros.

La mayoría de las fuerzas del orden ahora deben mostrar públicamente su agencia, nombre o número de placa”

Las nuevas leyes estatales surgen después de que la Corte Suprema dictaminara que las detenciones migratorias en Los Ángeles pueden continuar sin que los agentes tengan una sospecha razonable de que una persona pueda estar ilegalmente en Estados Unidos.

El fallo permite a los agentes interrogar y detener a personas según su color de piel, acento e idiomas.

