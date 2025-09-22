DHS anuncia que no cumplirá ley de California que prohíbe a agentes usar mascarillas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que no acatará una nueva ley promulgada en California que prohíbe a la mayoría de los agentes, del orden público, incluidos los agentes federales de inmigración, usar mascarillas durante operaciones oficiales en el estado.

En las redes sociales, DHS informó categóricamente que no cumplirá con los lineamientos de la ley promulgada la semana pasada por el gobernador de California, Gavin Newsom.

To be clear: We will NOT comply with Gavin Newsom’s unconstitutional mask ban.



At a time that ICE law enforcement faces a 1,000% increase in assaults and their family members are being doxxed and targeted, the sitting Governor of California signed unconstitutional legislation… pic.twitter.com/8Me4OOP8t8 — Homeland Security (@DHSgov) September 22, 2025

“Para que quede claro: NO acataremos la prohibición inconstitucional de mascarillas de Gavin Newsom“, dijo el DHS en su publicación en X.

Los funcionarios mencionaron que Newsom aprobó la ley en un momento en que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a un aumento del 1,000% en las agresiones y sus familiares están siendo objeto de divulgación de información personal y ataques.

“El gobernador en funciones en California firmó una legislación inconstitucional que despoja a las fuerzas del orden de sus protecciones en una repugnante y diabólica maniobra de recaudación de fondos y relaciones públicas”, agregó el departamento.