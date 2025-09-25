ICE arresta a jornaleros en redada en Los Ángeles

Al menos siete jornaleros fueron arrestados la mañana de este miércoles durante un presunto operativo de inmigración en el área de Pomona, en el condado de Los Ángeles.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que los jornaleros viajaban en una camioneta rumbo a su trabajo cuando fueron detenidos por los agentes federales aproximadamente a las 6:00 a.m.

“Se miraban como si iban a trabajar, eran las 5:46 de la mañana y a esa hora, pues todos se están yendo a trabajar”, dijo a la cadena Telemundo una vecina que no aceptó ser identificada.

Sigue leyendo: Dueño de lavado de autos demanda $50 millones por violento arresto de ICE en LA

Grabaciones de cámaras de vigilancia mostraron a los siete jornaleros sentados contra un portón frente a varios agentes enmascarados en el momento de la detención.

“Uno tenía una pistola bloqueando el tráfico que venía del otro lado y todos estaban enmascarados”, mencionó María, otra residente de una casa cercana al lugar donde ocurrió la redada de inmigración.

Durante el operativo se observó al menos a cuatro camionetas que los testigos creen que fueron utilizadas por los agentes federales para arrestar a los jornaleros.

Sigue leyendo: Polémica en Los Ángeles: sujeto acusado por exponer información privada de abogada de ICE

“Nunca oí nada de ‘police’ ni nada de eso, nomás bien calladitos llegaron, oí que les decían: ‘Abre la puerta’ a los muchachos“, agregó María.

En el lugar del arresto quedó la camioneta en que viajaban los jornaleros abandonada junto a un complejo de apartamentos. En su interior quedaron algunos objetos personales y lo que parecían ser loncheras. Más tarde, el vehículo fue retirado por una grúa.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha proporcionado información relacionada con el operativo de inmigración en Pomona.

Sigue leyendo: Colectivos de Los Ángeles piden a la ONU investigar violaciones de derechos humanos por ICE

Desde el 6 de junio, agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevan a cabo operativos en el área de Los Ángeles con el propósito de deportarlos.

Entre los objetivos que tienen los agentes federales están los jornaleros, a quienes han detenido en distintas redadas en estacionamientos de tiendas Home Depot en el sur de California.

Por lo general, los jornaleros son inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, que se acercan a la tienda especializada en la venta de productos de construcción para ofrecer sus servicios en obras.

Sigue leyendo: Mexicano bajo custodia de ICE fallece en el sur de California

Los operativos de inmigración en Los Ángeles se llevan a cabo para cumplir las promesas de campaña de Donald Trump de arrestar a miles de inmigrantes indocumentados y deportarlos de Estados Unidos.

Hasta el 11 de septiembre, más de 58,000 inmigrantes habían sido arrestados por ICE desde el 20 de enero, cuando comenzó el segundo mandato de Donald Trump, según la cadena NBC, con datos públicos e internos de ICE y de CBP.

Sigue leyendo:

· Niña pide a Dodgers que ‘la hagan mejor’ frente a redadas de migración

· ICE detiene a dos jornaleros en operativo en Los Ángeles

· DHS anuncia que no cumplirá ley de California que prohíbe a agentes usar mascarillas