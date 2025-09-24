Polémica en Los Ángeles: sujeto acusado por exponer información privada de abogada de ICE

Un residente de Los Ángeles está bajo custodia por presuntamente revelar información personal (doxxing) de una abogada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informaron este martes los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

En un comunicado de prensa, el DOJ dijo que Gregory John Curcio, de 68 años y residente de Santa Mónica, está acusado de violar una ley federal que protege a las personas que llevan a cabo ciertos deberes oficiales.

Santa Monica man arrested on federal criminal complaint alleging he doxxed and harassed ICE lawyer https://t.co/YxUsjczFkR — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) September 23, 2025

Según el DOJ, Curcio, arrestado el 22 de septiembre, creó en febrero una publicación en Facebook que identificaba a la abogada como “agente de ICE”, con datos personales como su dirección particular, haciendo un llamado a otros para hacer un “swatting” (broma pesada) en la dirección.

El término “swatting” es usado para describir un tipo de acoso en el cual una o más personas se comunican con el 911 para reportar un falso delito en curso o una emergencia con el fin de provocar una respuesta policial.

“Doxxing” es la publicación de información privada o identificativa de una persona en internet con intenciones maliciosas.

La denuncia penal, que se presentó en el tribunal federal de Los Ángeles, alega que Curcio hizo acusaciones falsas y llevó a cabo una campaña para acosar a la abogada y a su familia desde al menos enero de 2024.

“Curcio también publicó la dirección de la casa de la víctima con instrucciones para atacarla en otra cuenta de redes sociales controlada por Curcio”, informó el DOJ.

Los fiscales mencionaron que la abogada informó que el acusado, de 68 años, residió anteriormente en un complejo de apartamentos en Santa Mónica donde vivía la madre de la víctima y que, si bien nunca lo había conocido, acosó a su madre por años.

“La denuncia alega que Curcio hizo acusaciones falsas y participó en una campaña para acosar a la víctima y su familia a partir de al menos enero de 2024″, expresaron los fiscales en su comunicado.

El DOJ dijo que la ley federal prohíbe la publicación de cierta información personal sobre individuos cubiertos, incluidos empleados federales.

La información restringida incluye el número de seguro social de la víctima, la dirección de su domicilio, el número de teléfono fijo, el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico personal.

El fiscal federal interino en el sur de California, Bill Essayli, declaró que la revelación de información confidencial de agentes y empleados federales no es un delito inofensivo, contrario a lo que piensan algunas personas desinformadas.

“Pone en peligro la seguridad personal del agente y la de su familia. Además, es un delito federal. Si es declarado culpable, este acusado podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal”, dijo Essayli.

Curcio permanece bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza y se ha programado una audiencia para el 14 de octubre.

