ICE arresta a 10 trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles

Al menos 10 trabajadores de un lavado de autos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo la mañana de este lunes en Torrance, condado de Los Ángeles.

La redada ocurrió aproximadamente a las 10:49 a.m. en Madrona Car Wash, localizado en 3405 Sepúlveda Boulevard, cerca de Madrona Avenue, en Torrance.

De acuerdo con el supervisor de lavado de autos, los agentes federales se llevaron a 10 trabajadores durante el operativo, que se desarrolló en unos cinco minutos.

“Llegaron 8 carros, 4 eran ‘trocas’ y 4 normales, no decían patrullas, no decían nada los que andaban ahí sacando. Los agarraron y se los llevaron”, dijo un testigo que, por temor, solicitó mantenerse en el anonimato.

La redada de los agentes federales de inmigración tomó por sorpresa a los trabajadores del Madrona Car Wash.

“Cuando vi que vinieron, llamé por el walkie-talkie para que los de aquí atrás se prepararan y se fueran, pero cuando yo les hablé, ya estaban otros aquí atrás”, dijo el manager del lavado de autos, que se identificó como René.

René dijo que varios de los empleados que estaban en la hora de su comida tuvieron tiempo para refugiarse en la oficina del negocio, por lo que lograron evitar ser arrestados por ICE.

“Identificaron a 10 personas en total que fueron detenidas, dos de ellas son hermanos”, dijo Germán Castillo, de la oficina de la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn.

Sin embargo, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han confirmado el número de personas detenidas durante la redada en Torrance.

“Una vez más, queda claro que ICE no está enfocándose en criminales violentos, sino en miembros trabajadores de nuestra comunidad que solo intentan proveer para sus familias”, expresó la supervisora Hahn en un comunicado.

“El condado de Los Ángeles cuenta con recursos de asistencia legal para inmigrantes, y nos aseguraremos de que estos trabajadores reciban la ayuda legal a la que tienen derecho”, agregó.

Después de la redada de ICE, el negocio de lavado de autos fue cerrado, sin que se sepa alguna fecha en que reanude su servicio.

El gerente del negocio dijo que, entre los detenidos, hay empleados que tenían entre 15 y 20 años trabajando en la empresa.

