Gasto de emergencia de Medicaid para inmigrantes indocumentados no alcanza ni siquiera el 1%

Un reciente estudio reveló que el Medicaid de emergencia para inmigrantes indocumentados representó solo el 0,4% del gasto total de Medicaid en 2022, lo que equivale a aproximadamente $9,63 por residente en los 38 estados analizados y Washington, D.C.

Tal fue la cifra arrojada tras analizar los datos del informe de gestión financiera para ese año del Sistema de Presupuesto y Gastos de Medicaid, informaron investigadores de la Universidad Emory; el Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado, Aurora; y la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

Tal estudio fue publicado por el Journal of the American Medical Association (JAMA).

De los 38 estados (76%) y Washington, D.C., que informaron gastos de Medicaid de emergencia, no se observaron diferencias significativas en las características estatales.

Los defensores de la reducción del Medicaid argumentan que estos recortes no afectarán a los ciudadanos. Sin embargo, los investigadores subrayan que los inmigrantes indocumentados no reciben opciones integrales de atención médica, lo que pone en duda la lógica detrás de tales recortes.

Entendiendo el Medicaid

Medicaid de emergencia es una versión restringida de Medicaid que cubre la atención médica de emergencia para quienes cumplen con todos los criterios normales de Medicaid.

Este servicio de emergencia cubre principalmente el tratamiento médico inmediato y a corto plazo, incluido también el parto, y en algunos estados la diálisis y tratamientos contra el cáncer.

Es casi la única vía accesible de atención médica que estas personas tienen, ya que ley federal prohíbe a los inmigrantes indocumentados calificar para las opciones integrales de Medicaid, Medicare y el Mercado de Seguros Médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

El Medicaid integral o normal es un programa más amplio que cubre una variedad de servicios médicos completos para personas de bajos ingresos que califican según ciertos requisitos de ingreso, estatus legal y otras condiciones. Incluye atención preventiva, atención prenatal, medicamentos, hospitalización, consultas rutinarias, y otros servicios médicos necesarios.

Limitaciones y consideraciones del estudio

Aunque el estudio ofrece datos útiles, presenta limitaciones significativas. 11 estados no reportaron su gasto de Medicaid de emergencia, y el análisis no incluye otros costos públicos relacionados con los inmigrantes indocumentados.

En riesgo atención médica a inmigrantes

Los autores enfatizan que la reducción de fondos para Medicaid de emergencia podría perjudicar a hospitales y médicos que atienden comunidades inmigrantes, afectando negativamente la atención médica en áreas con grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados.

¿Qué alternativas quedan?

Los inmigrantes indocumentados que no pueden acceder a Medicaid de emergencia tienen algunas otras alternativas de atención médica en Estados Unidos:

Clínicas comunitarias de salud que ofrecen servicios médicos a bajo costo o gratuitos, muchas veces con atención en español y adaptadas culturalmente para inmigrantes.

que ofrecen servicios médicos a bajo costo o gratuitos, muchas veces con atención en español y adaptadas culturalmente para inmigrantes. Planes de descuento médico o seguros médicos privados de corto plazo , que aunque no cubren emergencias ni hospitalizaciones, ofrecen costos más bajos para atención primaria, especialistas y medicamentos.

, que aunque no cubren emergencias ni hospitalizaciones, ofrecen costos más bajos para atención primaria, especialistas y medicamentos. Algunos estados cuentan con programas estatales subvencionados que brindan acceso a ciertos servicios médicos a inmigrantes indocumentados.

que brindan acceso a ciertos servicios médicos a inmigrantes indocumentados. Organizaciones sin fines de lucro y agencias comunitarias que proporcionan cuidados de salud o referencias a clínicas y servicios accesibles para personas sin seguro ni documentos legales.

que proporcionan cuidados de salud o referencias a clínicas y servicios accesibles para personas sin seguro ni documentos legales. Hospitales y centros de emergencias deben proveer atención médica de emergencia legalmente, pero fuera de eso el acceso es limitado.

Estas opciones permiten a los inmigrantes sin estatus migratorio legal tener acceso a medicina preventiva y atención primaria aunque con limitaciones respecto a cobertura total o emergencias hospitalarias.

