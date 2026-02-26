‘Seguirá la lucha y no nos rendiremos’, responden líderes a Trump

Mientras que el presidente Trump se dedicó en su informe sobre el Estado de la Unión a defender su agresiva campaña contra los inmigrantes indocumentados resaltando los crímenes en los que algunos de ellos se han visto involucrados, defensores de los inmigrantes respondieron con un llamado a la comunidad a seguir luchando, a organizarse, a marchar y a salir a votar en las elecciones de medio tiempo de este año.

“El Estado de la Unión fue puro teatro político, pero es un teatro muy peligroso. Lo que vimos fue una sarta de mentiras para congraciarse con su base supremacista blanca, y nos queda claro que el presidente va a seguir hostigando a los inmigrantes y nos va a seguir pegando duro”, dijo Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

Y anticipó que las siguientes ocho meses rumbo a las elecciones intermedias para definir el control del Congreso, serán de infarto.

“Estaremos viendo una cascada de marchas, protestas, boicots y paros comerciales para hacer frente a la cacería antiinmigrante del presidente Trump”.

Durante su informe sobre el Estado de la Unión que duró 108 minutos, Trump anunció la Ley Delilah para prohibir las licencias comerciales para los inmigrantes, cuando al menos en California, las licencias de manejo para manejar transporte de carga solo se entregan a quien tienen un permiso de trabajo.

Dalilah Coleman, una menor de seis años de Bakersfield resultó con daño cerebral en un choque múltiple en 2024 provocado por el inmigrante de la India Partap Singh, quien conducía un camión de carga, manejaba a alta velocidad y no se detuvo en una parada de tráfico y una zona de construcción.

El padre de la menor Marcus Coleman dijo en una entrevista con Fox26 News que el enfoque no debería estar en el estatus migratorio de Singh sino en accidentes similares que ocurren todos los días.

Aún así, Trump aprovechó para decir en su informe anual que “la mayoría de los indocumentados no hablan inglés y no pueden leer ni los letreros más básicos del camino”.

También pidió al Congreso poner fin a las ciudades santuario y crear nuevas penalidades para los funcionarios públicos que bloquean la deportación de inmigrantes indocumentados que son criminales.

En el tema del voto, Trump llamó a aprobar la ley SAVE para exigir pruebas de ciudadanía a la hora de acudir a una casilla electoral, y eliminar las papeletas de voto por correo con pocas excepciones como la de militares y personas con discapacidad.

Además instó al Congreso a poner fin al cierre parcial del gobierno causado cuando los demócratas se negaron a seguir financiado al Departamento de Seguridad mientras no se reformen las prácticas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)

“Estamos viviendo una pesadilla que divide y destruye a nuestras comunidades. No se puede mejorar nuestro país violando nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión; la protección contra detenciones ilegales; y la igualdad ante la ley, para todos sin excepción”, dijo el senador Alex Padilla en su respuesta en español al Estado de la Unión del presidente Trump.

Y llamó a alzar las voces, marchar, organizar a las comunidades y a votar.

“Por eso les pido algo claro y urgente: prepárense desde hoy para que su voz retumbe este noviembre. Si eres elegible, regístrate para votar. Asegúrate de que tu familia, tus amigos, tus vecinos y compañeros de trabajo también lo hagan. Recuerda el daño que ha causado Trump y salgan este noviembre a votar”.

Masih Fouladi, director ejecutivo de El Centro de Políticas para Inmigrantes de California (CIPC) dijo que contrario a los despreciables comentarios del presidente Trump, las comunidades inmigrantes ayudan a mantener la nación fuerte y a las comunidades seguras, enriqueciendo la cultura y contribuyendo diariamente al bienestar de nuestra economía.

“Mientras el presidente recorta miles de millones de dólares para programas que ayudan a las familias en dificultades, su administración está otorgando recortes de impuestos a multimillonarios y aumentando la financiación para las redadas violentas e indiscriminadas del ICE en nuestras comunidades”.

Sostuvo que las comunidades inmigrantes de todo el país viven con miedo: temen ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica.

“Las personas están siendo discriminadas racialmente y secuestradas en la calle, separadas de sus familias y arrojadas a centros de detención privados con fines de lucro, inhumanos y a menudo mortales”.

Agregó que a pesar de la retórica de odio de Trump, seguirán luchando y no se rendirán.

Julián Castro, presidente de la Latino Community Foundation dijo que el pueblo estadounidense escuchó poco sobre las medidas que tomará la administración federal para reducir costos, proteger a sus comunidades y salvaguardar la democracia.

“Desde violentas e inconstitucionales redadas migratorias hasta aranceles ilegales que perjudican a pequeños empresarios y consumidores, la comunidad latina ha sufrido un impacto desproporcionado de las políticas de la administración, sin que se vislumbre un alivio”.

David Huerta, líder del Sindicato Internacional de los Trabajadores de los Servicios (SEIU-USWW), dijo que lo que escuchamos del presidente Trump fue una intensificación divisiva y preocupante de su guerra abierta contra las familias trabajadoras.

“Ha dejado claro que da prioridad al financiamiento de una campaña deliberada y creciente de miedo dirigida contra trabajadores, inmigrantes y comunidades enteras, en lugar de invertir en nuestro futuro y nuestras comunidades”.

Observó que la militarización de las calles de Los Ángeles, la toma de control de la Guardia Nacional en varios estados, hasta el acoso y asesinato de inmigrantes y ciudadanos por igual a manos del ICE y la Patrulla Fronteriza, no son incidentes aislados.

“Forman parte de una estrategia más amplia para silenciar la disidencia, criminalizar la resistencia y erosionar los cimientos de nuestra democracia”.

Subrayó que en todo el país, se separa a familias, y vemos a agentes enmascarados llevarse a personas de sus hogares y vecindarios.

“Seguiremos exigiendo que no se destinen más fondos federales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la Patrulla Fronteriza y centros de detención, y exigimos responsabilidades por las acciones deshonestas y violentas de la Administración, incluyendo el juicio político a la Secretaria Noem”.

Remató diciendo que los miembros de SEIU-USWW no tienen miedo.

“No seremos silenciados. No seremos divididos. Y no dejaremos de luchar por la justicia, la dignidad, la ciudadanía ahora y por un futuro basado en la libertad y la solidaridad”.