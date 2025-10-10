ICE arrestó a indocumentado con ‘No Name Given’ en su licencia de conducir de NY

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el viernes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un inmigrante indocumentado cuya licencia comercial de conducir de Nueva York decía “Sin nombre”.

La Patrulla de Carreteras de Oklahoma encontró al inmigrante, Anmol Anmol, en la carretera durante una inspección de rutina.

El ICE intervino y se reveló que el conductor se encontraba en Estados Unidos sin documentos. El estado de Nueva York le emitió una licencia que decía “Sin nombre, Anmol”.

Las verificaciones de antecedentes realizadas por el ICE revelaron que Anmol es un inmigrante indocumentado de la India. El ICE lo arrestó y le inició un proceso de deportación.

El DHS afirmó que Anmol ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023.

“Permitir que extranjeros indocumentados obtengan licencias de conducir comerciales para operar camiones de 18 ruedas y transportar materiales peligrosos en las carreteras estadounidenses es imprudente e increíblemente peligroso para la seguridad pública”, declaró la secretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

“Gracias a la exitosa colaboración 287g entre ICE y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, Anmol Anmol ya no representa una amenaza para los conductores”, continuó el comunicado.

McLaughlin criticó al estado de Nueva York por emitir una licencia a Anmol.

“Nueva York no solo no verifica si los solicitantes de camiones de 18 ruedas son ciudadanos estadounidenses, sino que ni siquiera obtiene los nombres legales completos de las personas a quienes les emiten licencias de conducir comerciales”, afirmó. “El DHS está trabajando con nuestros socios estatales y locales para expulsar de nuestras carreteras a los conductores de camiones indocumentados, quienes a menudo desconocen las leyes de tránsito básicas”.

Una de las principales prioridades de la administración Trump han sido las deportaciones masivas y la represión de la inmigración.

El pasado 23 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que 2 millones de extranjeros ilegales han sido expulsados ​​o se han autodeportado desde el 20 de enero.

Sigue leyendo:

· Hechos de la semana en inmigración: hay una escalada de operativos de ICE

· El DHS condena que se divulgue información confidencial de agentes del orden y se les amenace

· Jueza prohíbe a agentes federales en Chicago usar fuerza contra periodistas y manifestantes



