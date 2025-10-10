Hechos de la semana en inmigración: hay una escalada de operativos de ICE

La administración Trump sigue desafiando órdenes judiciales que le prohíben desplegar a la Guardia Nacional en Chicago y en Portland, dos ciudades lideradas por demócratas que, según el presidente, están fuera de control.

Un grupo de unos 200 guardias nacionales de Texas arribó a una instalación de entrenamiento cerca de Chicago, aunque luego la jueza federal April M. Perry, emitió una orden para impedir el despliegue argumentando que no hay pruebas de que haya riesgo de una “rebelión”, como alega el Departamento de Justicia.

“No he encontrado ninguna evidencia creíble de que exista peligro de rebelión en el estado de Illinois”, afirmó la jueza.

El presidente dice que necesita guardias nacionales para combatir la criminalidad y para apoyar y proteger a ICE durante la detención de indocumentados. Pero defensores de los inmigrantes, activistas y políticos demócratas consideran que el despliegue de guardias nacionales es innecesario y solo exacerba una situación de por sí tensa.

Ya se han denunciado las tácticas de los agentes de ICE por el uso de fuerza contra manifestantes e incluso periodistas.

De hecho, otra jueza federal, Sara Ellis, prohibió a los agentes de ICE utilizar la fuerza contra manifestantes y periodistas que no supongan una amenaza. Estos alegaron que los agentes les dispararon bolas de gas pimienta y gases lacrimógenos de manera injustificada.

La jueza sostuvo que las acciones de los agentes “claramente violan la Constitución”.

Operativos de ICE se tornan violentos

Ni los religiosos están exentos de las acciones extremas de ICE. Uno de los demandantes que solicitó al tribunal que se restrinja el uso de fuerza es el reverendo presbiteriano, David Black, quien se manifestó a las afueras del centro de detención de ICE en Broadview, Illinois.

Esto le dijo Black Religion News Service, sobre los agentes de ICE: “Les llamé al arrepentimiento. Básicamente, les ofrecí un llamamiento al altar”.

No obstante la respuesta de los agentes fue dispararle bolas de gas pimienta, una de las cuales lo golpeó en la cabeza. El pastor cayó de rodillas. “Podíamos escuchar que se reían”, dijo.

Hasta el Papa León reacciona

El Papa León, nacido en Chicago, recibió el miércoles a un grupo de obispos y trabajadores sociales de la frontera Estados Unidos-México quienes le entregaron cartas de inmigrantes explicando la situación que viven en medio de las detenciones y deportaciones del gobierno de Trump.

La agencia Reuters habló con el obispo de El Paso, Mark Seitz, quien señaló que “nuestro Santo Padre… expresó su deseo de que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se pronunciara con firmeza sobre esta cuestión”.

Maratón de Chicago este domingo con la presencia de 3,000 mexicanos

Este domingo se celebra el Maratón de Chicago y contará con la participación de 3,000 mexicanos en medio de la intensificación de los operativos de ICE en esa ciudad.

Uno de los corredores mexicanos dijo a Univision que “corro con pasaporte y voy a cargar todos los documentos que puedan ser portables, para no tener ninguna novedad si me encuentro con alguna persona que me indague los motivos por los cuales estoy visitando Chicago”.

Sobre la presencia de 3,000 corredores mexicanos en el evento, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, declaró que “quiero que vengan todos. Creo que la mejor manera de demostrar resistencia es no doblar la rodilla ante la tiranía”.

Cita de la semana

Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados reaccionó en National Public Radio a la escalada de las actividades de ICE: “Su comportamiento parece haber empeorado, ya que ahora tienen permiso para usar fuerza excesiva. Parece que primero disparan y luego preguntan”.

Te puede interesar:

· Kristi Noem estalla en contra de una canción que aborda el drama provocado por los operativos de ICE

· Hallan 9 inmigrantes dentro de un drenaje en El Paso: uno falleció por inhalar gases tóxicos

· Familia inmigrante es deportada tras ser reportada a ICE por cazarrecompensas