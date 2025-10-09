Hallan 9 inmigrantes dentro de un drenaje en El Paso: uno falleció por inhalar gases tóxicos

Un grupo de nueve inmigrantes fue rescatado de un drenaje pluvial en El Paso, Texas, tras permanecer más de seis horas atrapado en condiciones extremas. Las autoridades informaron que uno de ellos murió por inhalación de gases tóxicos.

De acuerdo con Walter N. Slosar, agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, otros de los inmigrantes hallados fueron trasladados a hospitales locales con síntomas de intoxicación y dificultad respiratoria.

El hallazgo ocurrió la madrugada del martes 7 de octubre, cerca del Loop 375 Este en la zona de Oregon, luego de que el Departamento de Bomberos de El Paso recibiera una llamada de emergencia alrededor de las 3:30 am.

Los equipos de rescate calificaron la situación como un “incidente con numerosas víctimas” debido al alto número de afectados y la complejidad del operativo.

Los inmigrantes fueron abandonados por traficantes de personas

Según Slosar, los migrantes fueron abandonados por traficantes dentro del desagüe pluvial, un método que, según explicó, “ha sido empleado por grupos criminales durante muchos años, causando lesiones y muertes”.

“A los traficantes de personas no les importas. Te quitan el dinero, te abandonan y te dejan morir en una alcantarilla pluvial. La única forma segura de entrar a Estados Unidos es legalmente”, recalcó.

El fallecido, cuya identidad no fue revelada, se suma a la lista de víctimas de las redes de tráfico humano que operan en la frontera sur de Estados Unidos.

En los últimos meses, las autoridades fronterizas han reportado un aumento en los rescates de inmigrantes que intentan cruzar por alcantarillas o túneles pluviales, exponiéndose a gases tóxicos y falta de oxígeno.

“A los contrabandistas no les importa si sobrevives. Solo les importa si pagas”, reiteró el agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza.

