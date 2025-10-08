Revelación de la música country compone una nueva canción donde condena las redadas de ICE

Zach Bryan, considerado una revelación de la música country, escribió y produjo un nuevo tema musical donde condena los operativos implementados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde su etapa de campaña, el republicano Donald Trump se comprometió llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal en Estados Unidos.

Bajo el respaldo que le otorga su condición de presidente, el político de 79 años ha implementado varias ordenes clave para detener a miles de personas a lo largo de los nueve meses de haber retornado a la Casa Blanca.

Ante dicho posicionamiento, varios defensores de los inmigrantes han levantado la voz exigiendo dejar de aterrorizar a millones de familias que llevan décadas residiendo en el país incorporadas a diversas actividades cuyo esfuerzo se refleja en el fortalecimiento de la economía.

En defensa de esas personas, el cantautor Zach Bryan, escribió la canción “Bad News” donde crítica el aumento de las redadas a cargo de personal de ICE.

Las redadas del ICE para detener a inmigrantes en todo el país van en aumento. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Mediante un video compartido en Instagram, la voz revelación en el género Country describe una situación con la cual muchos inmigrantes quizá se verán reflejados al ser parte de esas personas buscadas por ICE con el propósito de deportarlas.

“El ICE va a derribar tu puerta. Intenta construir una casa, pero nadie construye más.

Bueno, tengo un teléfono. Los niños están asustados y solos. Los barrotes empiezan a chocar, las piedras empiezan a rodar, el dedo medio se levanta y no deja de mostrarse. Tengo malas noticias.

El desvanecimiento de un rojo, blanco y azul. El desvanecimiento de un rojo, blanco y azul”, se le escucha cantar a Zach Bryan,intérprete de 29 años quien por azares del destino nació en Japón y años después dejó a la Marina estadounidense para cumplir su sueño de triunfar en la tierra de las oportunidades, esas mismas que el presidente en turno les pretende restringir a millones de inmigrantes.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, durante los primeros 50 días de haberse producido el retorno de Trump a la Casa Blanca, los agentes de ICE lograron concretar miles de arrestos entre ellos 32,809 por motivos de cumplimiento de la ley.

Sigue leyendo:

• Oficiales federales reprimen violentamente una protesta contra ICE en Chicago

• La intención de Trump es “sembrar el miedo”, acusa senador Dick Durbin

• Celebre periodista mexicana compara a niños perseguidos por ICE con los judíos buscados por los nazis