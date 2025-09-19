Oficiales federales reprimen violentamente una protesta contra ICE en Chicago

Las protestas contra la intensificación de las redadas de ICE y la detención de inmigrantes por parte de la administración de Donald Trump estallaron el viernes en el área de Chicago, con oficiales federales vestidos de camuflaje y equipo antidisturbios usando gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.

Los agentes federales y los manifestantes se enfrentaron frente a las instalaciones de Inmigración en Broadview, en el oeste de Chicago, en la cuarta manifestación en varias semanas contra la ‘Operación Midway Blitz’ del presidente Trump.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrastraron y derribaron a los manifestantes frente al edificio, mientras una multitud bloqueaba la entrada al estacionamiento, denunciaron activistas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. fue rápido en contestar en un comunicado donde informó sobre la detención de tres personas.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, declaró en el comunicado de prensa: “Los ataques violentos contra las fuerzas del orden en Illinois por parte de alborotadores sin ley son despreciables, y el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson deben exigir su fin. Los hombres y mujeres del ICE arriesgan sus vidas para proteger a la gente de Illinois y a todos los estadounidenses”.

Medios locales informaron que los agentes rociaron agentes químicos contra la gente que protestaba. Poco después de las 8:30 de la mañana, hora local, agentes federales armados que se encontraban en el techo de las instalaciones, lanzaron gas pimienta y un agente químico, que se cree era gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes mientras un vehículo intentaba salir de las instalaciones.

Por lo menos tres manifestantes fueron detenidos. Uno estaba bloqueando un vehículo antes de ser retirado físicamente por agentes que rociaron un irritante químico. Al parecer, el manifestante agarró el agente químico e intentó arrojárselo al oficial migratorio. Otro fue llevado al centro y esposado en el suelo.

Kat Abughazaleh, quien se postula al Congreso por el noveno distrito de Illinois, declaró a medios que los agentes la empujaron y le rociaron gas.

“Todos nos unimos, no dejamos pasar la camioneta. ICE entró e intentó pasarnos con el auto; casi atropellan a alguien”, dijo las aspirante demócrata. “No nos movimos, nos mantuvimos firmes, y fue entonces cuando usaron las balas de pimienta y el gas lacrimógeno”.

Federal agents clashed with protesters and threw a congressional candidate to the ground Friday morning during a protest outside a Chicago-area ICE detention facility. https://t.co/FjC9zqwY03 — The Washington Post (@washingtonpost) September 19, 2025

Los manifestantes afirmaron que durante toda la mañana los agentes dispararon en su contra balas de pimienta, balas de goma y granadas de humo.

“No tenemos armas, tenemos pancartas, cánticos y canciones”, dijo. “Nos trataron como si fuéramos una zona de guerra”, agregó Abughazaleh.

El alcalde de Evanston y candidato al Congreso por el 9º Distrito, Daniel Biss, estuvo entre los manifestantes lesionados.

Manifestantes y reporteros tuvieron que huir de la nube de humo químico, según personas presentes en el lugar. Algunos fueron vistos sentados o tumbados en el suelo, con lágrimas en los ojos.

Alrededor del mediodía, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, apareció en las puertas de las instalaciones, acompañado de agentes armados y uniformados.

Bovino dirige una segunda operación de control migratorio en el área de Chicago, denominada ‘Operación general’.

En su comunicado, el DHS afirmó que había más de 100 personas en la protesta, aunque un video del canal CBS News Chicago mostró solo unas pocas docenas. Dijeron que los manifestantes agredieron a las fuerzas del orden, lanzaron gases lacrimógenos, pincharon neumáticos y bloquearon la entrada del edificio, calificándolos de “alborotadores”.

Otros políticos de Illinois se unieron a los manifestantes, entre ellos la vicegobernadora estatal Juliana Stratton, para denunciar la represión violenta de ICE.

“La gente está aquí para protestar pacíficamente”, dijo Stratton, quien se postula al Senado. “Miren lo que hemos estado viendo en las últimas semanas aquí en Chicago. Están secuestrando a la gente de las calles, metiéndola en camionetas sin identificación y sin el debido proceso”, señaló.

La vicegobernadora abundó que esta semana ha habido ataques a los derechos de la Primera Enmienda, lo cual ha generado temor.

Las instalaciones migratorias de Broadview han sido blanco de manifestantes desde el inicio de la ‘Operación Midway Blitz’.

La semana pasada, los manifestantes se enfrentaron a agentes fuertemente armados con equipo militar. Algunos de ellos fueron alcanzados por agentes químicos y balas de goma.

La ‘Operación Midway Blitz’ ha dado como resultado más de 400 arrestos, dijo Marcos Charles, jefe interino de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, a The Associated Press en una entrevista.

