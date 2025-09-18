Arrestan a 11 funcionarios de NY por intentar acceder a celdas de detención del ICE

Legisladores demócratas de Nueva York, así como el contralor municipal Brad Lander, fueron arrestados el jueves por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras exigir acceso a un presunto centro de detención administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el número 26 de Federal Plaza.

Al menos 11 funcionarios municipales y estatales fueron maniatados y conducidos fuera por agentes del DHS tras negarse a abandonar el décimo piso, donde se acusa al ICE de gestionar el presunto centro de detención, sin obtener respuestas.

El edificio, en el número 26 de la Federal Plaza, ha sido en los últimos meses escenario de detenciones a inmigrantes por parte de agentes de ICE sin identificaciones que permitan conocer a qué agencia pertenecen o enmascarados y que después son trasladados a un centro de detención en su interior que está sujeto a una orden judicial de mejora.

Entre los políticos demócratas detenidos, están el contralor de la ciudad, Brad Lander, el defensor público Jumaane Williams, los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera, y las legisladoras locales Marcela Mitaynes y Jessica González Rojas, según medios locales y publicaciones en redes sociales.

DHS e ICE niegan que 26 Federal Plaza contenga un centro de detención, insistiendo en que el décimo piso es solo un espacio de procesamiento de corto plazo.

26 Federal Plaza is not a detention center. It is processing center where illegal aliens are briefly processed to be transferred to an ICE detention facility.



Any claim that there is overcrowding or subprime conditions at ICE facilities are categorically false. All detainees are… https://t.co/VyBqb2KlVM — Homeland Security (@DHSgov) September 17, 2025

Pero fallos judiciales y grupos de defensa han documentado casos de inmigrantes retenidos durante días en habitaciones estrechas e insalubres, sin camas ni acceso oportuno a abogados.

No es la primera vez que varios cargos oficiales organizan protestan en este edificio contra las políticas de detención y deportación del gobierno de Donald Trump y después son detenidos por desobediencia civil y liberados, situación que repitió el jueves.

Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, las fuerzas del orden arrestaron en total a 75 personas hoy, sobre todo activistas, incluyendo a los 11 políticos que hicieron una sentada en el décimo piso del edificio, donde ICE retiene a los inmigrantes y estos reclamaban supervisar sus condiciones.

El siguiente video publicado por un usuario en X muestra la fila de personas detenidas en las protestas del jueves:

About 60+ protesters and 11 elected officials were arrested today at 26 federal plaza during a demonstration blocking the exit for ICE vehicles @marcelaforny @brandlander. NYPD out in force 4:1, breaking protest guidelines set by 2020 lawsuit. pic.twitter.com/PROeH19QSW — Josh Pacheco (they/them) (@JP_OTG) September 18, 2025

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se solidarizó con la causa en X y denunció las “condiciones inhumanas” de ICE en el edificio, que sus colegas quisieron “inspeccionar”.

En agosto, el juez federal Lewis Kaplan prohibió al ICE detener allí a personas en condiciones “insalubres”, y ayer insistió al gobierno de Trump en que cumpla con su orden, que incluye un veto al hacinamiento y acceso requerido a colchones, higiene y contacto con abogados.

En una opinión publicada el miércoles, el juez Lewis Kaplan se pronunció a favor de los inmigrantes representados por la NYCLU, la ACLU y Make the Road New York, coincidiendo con las descripciones en más de una docena de declaraciones juradas sobre hacinamiento, condiciones insalubres, acceso limitado a alimentos y agua, y la imposibilidad de contactar a sus abogados de forma confidencial.

“ICE ha obligado a estos detenidos a instalaciones demasiado pequeñas para albergar a tantos, que nunca fueron diseñadas para alojar a personas durante la noche, que no están equipadas para alimentarlos adecuadamente y que, en general, no son capaces de albergar a los detenidos de manera humana”, escribió Kaplan.

El contralor Lander dijo en una rueda de prensa tras ser liberado que las fuerzas del orden no permitieron a los políticos acceder a las instalaciones donde están los inmigrantes detenidos y bloquearon la puerta con “esparadrapo y cuerdas”.

“Cuando nos pidieron irnos, dijimos que no nos iríamos hasta ver las condiciones en que nuestros vecinos están siendo cruel e ilegalmente detenidos. Dejamos claro que no nos iríamos, y entonces nos arrestaron”, relató Lander, según el medio digital AMNY.

Para el jueves por la noche, los funcionarios fueron puestos en libertad y se les emitió una citación para comparecer ante un tribunal federal en noviembre.

Sigue leyendo:

· La coalición Home is Here denuncia que ICE ha detenido a cerca de 20 Dreamers

· Juez federal impide al gobierno de Trump expulsar a menores guatemaltecos

· La mayoría de estadounidenses se opone al uso de centros de detención por parte de Trump