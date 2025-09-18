Juez federal impide al gobierno de Trump expulsar a menores guatemaltecos

Un juez federal impidió el jueves que el gobierno de Donald Trump repatrie a algunos niños inmigrantes de Guatemala bajo su custodia, alegando su preocupación de que la administración pueda estar violando sus protecciones legales y constitucionales.

La decisión del juez Timothy J. Kelly, del Distrito de Columbia y designado por Trump, suspendió las deportaciones de unos 327 niños originarios de ese país “elegibles para reunificación con sus padres o familia”, según los documentos judiciales.

La suspensión de las deportaciones estará en efecto mientras el tribunal considera una demanda que argumenta que los menores, que no han recibido una orden definitiva de deportación ni permiso del fiscal general para salir voluntariamente de Estados Unidos, deben tener acceso a todos los procedimientos migratorios conforme a la ley federal.

Las autoridades migratorias de EE.UU. intentaron deportar el pasado 31 de agosto a 76 menores de edad que alcanzaron a estar en un avión hacia Guatemala, y no fueron enviados por una orden judicial temporal que los protegía de la expulsión hasta este jueves.

El juez Kelly criticó duramente a la Administración Trump al asegurar que actuó de mala fe cuando intentó deportar a los menores bajo el argumento de que simplemente quería “reunir” a padres e hijos.

“No hay pruebas ante el Tribunal de que los padres de estos niños solicitaran su regreso”, escribió Kelly. El argumento del gobierno de Trump “se derrumbó como un castillo de naipes”, agregó.

Los abogados de los niños y adolescentes, de entre 10 y 16 años, argumentaron que la Administración violó el debido proceso, pues tienen casos pendientes ante tribunales migratorios, e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA, en inglés), los menores inmigrantes que ingresaron solos a EE.UU. generalmente tienen la oportunidad de comparecer ante un juez migratorio antes de ser deportados.

Estados Unidos tenía bajo custodia a 2,011 menores de edad no acompañados en agosto, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), aunque no detalla sus nacionalidades.

La decisión de Kelly representa un revés para Trump en su campaña de desprestigio contra los jueces que han fallado en contra sus políticas, que generalmente han sido designados por gobiernos demócratas.

Se prevé que la Casa Blanca apele la orden judicial.

