Corte federal reafirma Acuerdo Flores y protege a niños inmigrantes de detenciones prolongadas

Abogados del National Center for Youth Law, con sede en Oakland, alertaron a una corte federal al afirmar que tienen evidencia de niños detenidos durante semanas en condiciones similares a las de una prisión bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Una jueza federal reafirmó esas acusaciones y confirmó la responsabilidad del gobierno federal de procesar a los niños inmigrantes detenidos en un plazo breve.

El fallo ocurre después de que la administración Trump intentara nuevamente anular un acuerdo que exige un trato humano a los niños bajo custodia federal.

La jueza federal de distrito Dolly Gee rechazó el viernes pasado la solicitud de la administración de anular el Acuerdo Flores de 1997, que exige al gobierno transferir a los niños detenidos a un tutor o a un centro autorizado en un plazo de tres días.

El fallo de Gee, que también hizo cumplir mediante una moción el lunes, reafirmó que el gobierno sigue estando legalmente obligado a procesar, transferir y liberar a los menores inmigrantes con la mayor celeridad posible.

El National Center for Youth Law informó en un comunicado de prensa que han documentado evidencia alarmante de que los niños están siendo sometidos a detención prolongada en condiciones punitivas, similares a las de una prisión.

Muchos menores de edad permanecen confinados durante semanas o incluso meses en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lugares de detención destinados únicamente al procesamiento a corto plazo, donde las condiciones son totalmente inapropiadas y perjudiciales para los niños.

“Estas instalaciones de la CBP son crueles, inhóspitas y psicológicamente traumáticas para los niños”, declaró Sarah Kahn, abogada principal del Center for Human Rights and Constitutional Law, uno de los demandantes. “Ningún niño debería estar en prisión por ningún tiempo. Esta orden ayudará a acortar el encarcelamiento de los niños y a sacarlos rápidamente de las peores y más traumatizantes instalaciones”.

La jueza federal Dolly Gee lo reconoció, dictaminando que “las instalaciones de la CBP están destinadas únicamente para uso a corto plazo”, ordenando que los niños sean detenidos allí únicamente durante el tiempo “razonablemente requerido para procesarlos para su liberación y/o organizar activamente y completar el transporte… a una instalación más adecuada”, y señaló que las instalaciones de la CBP “por diseño, no son adecuadas para [niños] durante largos períodos de tiempo”.

La jueza Gee determinó que la abogada adjunta del caso Flores había demostrado que el gobierno incumplía sustancialmente el Acuerdo Flores, lo que dejaba a los niños expuestos a condiciones inseguras. Ordenó que los niños se mantengan en temperaturas seguras y confortables, y que las luces se atenuaran o apagaran por la noche para que pudieran dormir.

Este fallo subrayó la vigencia del Acuerdo Flores para proteger a los niños bajo custodia migratoria.

El Acuerdo Flores de 1997 responsabiliza al gobierno con garantizar que los niños inmigrantes sean procesados, transferidos y liberados con prontitud.

