La intención de Trump es “sembrar el miedo”, acusa senador Dick Durbin

Para el senador demócrata Dick Durbin (Illinois), las políticas del presidente Donald Trump sobre inmigración y para reducir la violencia son una táctica para “sembrar miedo”.

Durbin ofreció un discurso en el pleno del Senado, donde se debate sobre un plan para reabrir el gobierno, pero su mensaje estuvo enfocado en cómo el presidente Trump ha enfocado sus esfuerzos contra los inmigrantes, afectando a quienes no tienen historial criminal.

“¿Qué porcentaje de los arrestados con esta deportación masiva, detenidos por ICE, tiene antecedentes penales? Menos del 30%”, dijo Durbin. “Por un margen de dos a uno, personas inocentes están siendo arrastradas en plena noche en la ciudad de Chicago”.

El senador, quien no buscará la reelección en 2026, lamentó el operativo que agentes federales realizaron el pasado martes en un edificio de apartamentos, donde se utilizaron helicópteros y camionetas para sacar a las personas de sus viviendas, separar a hispanos de afroamericanos, sin importar si la mayoría eran ciudadanos estadounidenses.

“La administración ciertamente envió un mensaje en Chicago el martes por la noche, un mensaje vergonzoso, uno que no debería formar parte de la historia estadounidense. Aterrorizar a las familias con redadas a medianoche y tropas en nuestras calles está escribiendo un capítulo vergonzoso en la historia de nuestra nación”, dijo. “Esto hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. El presidente Trump no tiene intención de combatir la delincuencia. Su intención es sembrar el miedo”.

Destacó que las operaciones migratorias están separando familias, sin importar que las personas detenidas no tengan historial criminal.

“Durante la redada del martes por la madrugada, los videos de las escenas mostraban a inmigrantes detenidos en un estacionamiento adyacente, al otro lado de la calle. Se ve a una mujer y se la escucha gritar en un español deficiente: “Siempre te amaré”. ¿Dónde está la humanidad en separar familias?”, dijo Durbin. “Si hay una persona peligrosa, por Dios, pónganla en una categoría aparte, pero las familias que hacen todo lo posible por salir adelante, trabajan, pagan impuestos y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, nunca deberían ser tratadas así en Estados Unidos”.

El gobierno del presidente Trump desplegó fuerzas federales en Chicago para operaciones migratorias, pero ante la respuesta de la población, con protestas, también se ordenó el despligue de 300 elementos de la Guardia Nacional.

El gobernador demócrata JB Pritzker presentó una demanda federal para bloquear el envío de las tropas, pero este lunes, la jueza federal April Perry, designada por el expresidente Joe Biden, decidió no bloquear la orden, aunque habrá una audiencia el jueves

Los abogados de la Administración Trump afirmaron que las tropas de Texas podrían salir a las calles de Chicago el martes.