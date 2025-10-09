Kristi Noem estalla en contra de una canción que aborda el drama provocado por los operativos de ICE

Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional, arremetió en contra del cantante Zach Bryan por haber difundido en redes sociales parte de la grabación de una canción donde describe el drama experimentado por las personas buscadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de detenerlas y después deportarlas.

Zach Bryan, considerado una revelación de la música country, escribió y produjo un tema musical titulado “Bad News”, donde detalla el ambiente que rodea a las redadas a cargo de personal de ICE, el cual está dispuesto a derribar hasta la puerta de una casa con tal de detener a un extranjero carente de estatus legal en Estados Unidos.

“El ICE va a derribar tu puerta. Intenta construir una casa, pero nadie construye más.

Bueno, tengo un teléfono. Los niños están asustados y solos. Los barrotes empiezan a chocar, las piedras empiezan a rodar, el dedo medio se levanta y no deja de mostrarse. Tengo malas noticias.

El desvanecimiento de un rojo, blanco y azul. El desvanecimiento de un rojo, blanco y azul”, se le escucha cantar a Zach Bryan en Instagram, donde su tema ya suma más de 206,000 likes.

Zach Bryan es considerado una revelación de la música country. (Crédito: Paul R. Giunta/Invision/AP)

Sin embargo, Kristi Noem considera que el exmiembro de la Marina estadounidense le faltó al respecto al ICE y pone en peligro a los agentes encargados de cumplir con la misión de realizar la mayor deportación de inmigrantes como lo solicitó el presidente Donald Trump en el inicio de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

“Espero que comprenda lo irrespetuosa que es esa canción, no solo para las fuerzas del orden, sino para este país, para cada persona que ha luchado por nuestras libertades. Lo puso todo en peligro al publicar un producto como ese”, mencionó en una entrevista concedida al periodista Benny Johnson.

Al respecto, el cantautor nominado a un Grammy en 2023, señaló que las críticas hacia su canción son el reflejo de lo dividido en que se encuentra la población estadounidense.

“Que todos usen esto ahora como arma solo demuestra lo devastadoramente divididos que estamos. Necesitamos encontrar el camino de regreso”, enfatizó.

