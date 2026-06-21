Salario mínimo aumenta el 1 de julio en ciertas ciudades del sur de California

A partir del 1 de julio de 2026, se aplicará un aumento al salario mínimo por hora para los trabajadores en ciertas ciudades del sur de California.

El incremento al salario mínimo por hora se aplicará en distintas jurisdicciones. Para los sectores de empleo general, las nuevas tarifas se incluyen de la siguiente manera:

Los Ángeles : $18.42 dólares

: $18.42 dólares Condado de Los Ángeles (zona no incorporada): $18.47 dólares

(zona no incorporada): $18.47 dólares Malibu : $17.91 dólares

: $17.91 dólares Pasadena : $18.57 dólares

: $18.57 dólares Santa Mónica . $18.47 dólares

. $18.47 dólares San Diego : $17.75 dólares

: $17.75 dólares West Hollywood: $20.25 dólares

Para conocer una lista de los salarios mínimos municipales vigentes desde el 1 de enero de 2026, junto con los que entran en vigor el 1 de julio, puede consultar este enlace.

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Aumento en sectores especializados

Aparte del aumento en los salarios mínimos generales, determinados sectores de alto impacto también tienen un incremento en sus tabuladores por hora.

Los trabajadores del sector de salud que laboran en grandes sistemas hospitalarios con 10,000 o más trabajadores a tiempo completo, junto con los trabajadores de las clínicas de diálisis, verán oficialmente como salario mínimo los $25 dólares por hora.

Los centros de salud más pequeños, las clínicas comunitarias y las residencias de cuidados especializados están funcionando según estructuras básicas por fases distintas, que incluyen un aumento de hasta $23 dólares por hora para las clínicas generales.

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Al mismo tiempo, el sector hotelero está registrando importantes cambios paralelos.

Ciudades como Los Ángeles, Glendale y Long Beach tienen programados aumentos al salario mínimo local para los empleados de hoteles y hostelería hasta umbrales que oscilan entre $25 y $26.50 dólares por hora.

El sector de la hostelería costera está directamente vinculado a estos cambios estructurales.

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Ciudades vecinas, como Santa Mónica, adaptan automáticamente sus salarios mínimos a los de los hoteles de la ciudad de Los Ángeles, lo que provoca un aumento paralelo idéntico para los trabajadores locales de la hostelería costera.

Los trabajadores y dueños de negocios deben verificar de forma proactiva las normas de cumplimiento locales antes de la fecha límite de implementación del aumento salarial, que es el 1 de julio.

Las personas interesadas pueden consultar los sitios web de los gobiernos locales de sus lugares de trabajo para obtener más información, incluidas las tarifas salariales específicas de su sector.

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Los empleadores deben obtener y exhibir de forma visible carteles laborales actualizados, ya sean físicos o digitales, que detallen las normas mínimas locales modificadas exactas para evitar sanciones municipales.

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