¿Cuánto deberías ganar para comprar una casa en EE.UU. en junio del 2026?

Tener casa propia en Estados Unidos sigue siendo complicado para millones de familias, incluso para quienes hoy ganan más dinero que hace algunos años. Aunque los salarios han aumentado durante 2026, el precio de las viviendas y las tasas hipotecarias continúan dejando fuera del mercado a buena parte de los compradores.

Actualmente, un hogar necesita ingresos anuales cercanos a los $116,780 dólares para poder comprar una vivienda promedio en Estados Unidos, según un reporte reciente de la firma inmobiliaria Redfin. Aunque la cifra representa una ligera baja frente al máximo de $122,000 dólares registrado en 2025, todavía está muy por encima del ingreso familiar medio nacional.

Datos del gobierno muestran que el ingreso promedio de los hogares estadounidenses alcanzó los $88,000 dólares en abril. Sin embargo, esa cantidad sigue siendo insuficiente para comprar una casa en gran parte del país.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) señala que el precio promedio de una vivienda ronda actualmente los $418,000 dólares.

Según Redfin, una familia promedio tendría que destinar cerca del 40% de sus ingresos para pagar una hipoteca de una vivienda media. Especialistas financieros recomiendan que el gasto no supere el 30% del salario anual, además de considerar un pago inicial cercano al 15%.

“Comprar una vivienda en Estados Unidos sigue siendo inasequible”, afirmó Nancy Vanden Houten, economista principal para Estados Unidos de Oxford Economics, a CBS News. “Prevemos que esta situación se mantendrá durante la próxima década”.

El problema es todavía mayor en ciudades con alta demanda inmobiliaria. San Francisco continúa siendo el mercado más caro para comprar vivienda en el país. En marzo, el precio promedio de venta en San Francisco alcanzó los $1.7 millones de dólares.

De acuerdo con Redfin, una persona necesitaría ganar alrededor de $444,000 dólares al año para poder adquirir una casa en esa ciudad de California. El auge de la inteligencia artificial y el crecimiento tecnológico en Silicon Valley han incrementado la presión sobre la oferta de viviendas. Mientras tanto, en San José, otra ciudad clave para la industria tecnológica, el ingreso necesario para comprar una vivienda ronda los $426,000 dólares anuales.

Aun así, existen ciudades donde el ingreso promedio nacional todavía alcanza para comprar una propiedad. Detroit aparece entre las más accesibles. Según Redfin, un hogar necesita ganar aproximadamente $56,219 dólares anuales para comprar una vivienda en esa ciudad, cifra menor al ingreso promedio local.

Otras ciudades donde $88,000 dólares anuales siguen siendo suficientes para comprar una casa incluyen Cleveland, Pittsburgh, San Luis, Filadelfia, Cincinnati, Indianápolis y Warren, Michigan.

Oxford Economics indicó que la vivienda se ha vuelto ligeramente más accesible durante los últimos meses debido a que los salarios están creciendo más rápido que el precio de las casas y las tasas hipotecarias han mostrado algunas reducciones.

A pesar de ello, la percepción de muchas personas continúa siendo negativa. Una encuesta de CBS News reveló que más de ocho de cada diez estadounidenses consideran que actualmente es más difícil comprar una casa que para generaciones anteriores.

“Más del doble de estadounidenses viven en los 10 estados con las mayores relaciones precio-ingreso de la vivienda, en comparación con los 10 estados con las relaciones precio-ingreso más bajas, donde comprar una vivienda es más asequible”, señaló Vanden Houten.

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