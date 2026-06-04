Dónde pagarías hasta $3 extra por un recargo por gasolina en el pasaje de taxi

Los usuarios de taxi en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos ya comenzaron a enfrentar un nuevo gasto al momento de pagar sus viajes. Las autoridades locales aprobaron un recargo temporal relacionado con el aumento en los precios de la gasolina, una medida que puede sumar hasta $3 dólares al costo final del trayecto y que forma parte de una serie de ajustes previstos para los próximos meses.

La ciudad de Chicago puso en vigor el llamado “Recargo por combustible para taxis”, un cargo extraordinario que busca compensar el incremento de los costos operativos que enfrentan los conductores. El monto no será el mismo para todos los pasajeros, ya que dependerá del valor que marque el taxímetro antes de impuestos, peajes u otros cargos adicionales.

De acuerdo con las reglas establecidas por la ciudad:

Los viajes con una tarifa inferior a $20 dólares tendrán un recargo de $1 dólar .

tendrán . Cuando el costo del recorrido se ubique entre $20.01 y $40 dólares, el cargo adicional será de 2 dólares .

. Por su parte, quienes registren una tarifa superior a $40 dólares deberán pagar el máximo permitido, que es de $3 dólares por viaje.

Las autoridades también ordenaron que los conductores coloquen un aviso visible dentro de sus vehículos para informar a los pasajeros sobre esta medida. El documento debe mostrarse junto con la información oficial de tarifas, con el fin de que los usuarios conozcan los cargos vigentes antes de finalizar el recorrido.

Además, la ciudad recordó que ningún taxista puede aplicar un recargo por combustible sin autorización. Cobrar este tipo de tarifa fuera de las disposiciones oficiales es considerado ilegal.

Sin embargo, el aumento relacionado con la gasolina no será el único cambio que afectará a quienes utilizan taxis en Chicago. A partir del 1 de julio entrarán en vigor nuevos recargos y ajustes en la estructura tarifaria del servicio.

Entre las modificaciones destaca la creación de un “Recargo por hora punta”, que agregará $2.50 dólares a los viajes solicitados entre las 3:30 de la tarde y las 7:00 de la noche. También se implementará un recargo nocturno de $1 dólar para los trayectos realizados entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

Otro de los cambios anunciados impactará a quienes provoquen daños o suciedad significativa dentro de las unidades. La denominada “Tarifa de limpieza de vómito” aumentará de $50 a $100 dólares.

La ciudad también actualizará la forma en que se calculan las tarifas generales. Actualmente, los taxis utilizan una combinación de distancia recorrida y tiempo transcurrido, además de una tarifa base de $3.25 dólares. Aunque ese cargo inicial se mantendrá sin cambios, aumentará el costo por cada noveno de milla adicional, que pasará de 25 a 31 centavos.

Asimismo, se modificará la tarifa asociada al tiempo de viaje. Los pasajeros pagarán 31 centavos por cada 45 segundos de recorrido, en lugar de los actuales 20 centavos por cada 36 segundos.

“Las tarifas revisadas de los medidores y los cambios relacionados reflejan el aumento de los costos operativos y las condiciones económicas actuales”, indicó la ciudad de Chicago en un aviso oficial.

Las autoridades explicaron que se trata del primer ajuste importante en las tarifas de taxi en aproximadamente 10 años. La medida busca ayudar a los conductores a enfrentar gastos cada vez más elevados, incluidos los relacionados con el combustible, así como la competencia de plataformas de transporte como Uber y Lyft.

Pese a los cambios anunciados, algunas tarifas permanecerán intactas. Entre ellas se encuentran los cargos por pasajeros adicionales, los pagos electrónicos y los viajes en taxi desde el aeropuerto.

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