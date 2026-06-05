Precio del dólar en México hoy, 5 de junio del 2026

Saber el tipo de cambio es uno de los indicadores más consultados por quienes reciben remesas, realizan pagos en moneda extranjera o planean cambiar dólares durante sus viajes debido a su relevancia diaria. Este viernes 5 de junio de 2026, la cotización del billete verde muestra movimientos moderados frente al peso mexicano tras una jornada marcada por la expectativa de nuevos datos económicos en Estados Unidos.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.28 pesos por unidad. Durante la sesión previa, la moneda mexicana registró un avance frente a la divisa estadounidense, en un mercado que permaneció atento a la publicación de cifras laborales en la economía estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al jueves 4 de junio fue de $17.2881 pesos por unidad, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias. Sin embargo, debido a las fluctuaciones constantes del mercado cambiario, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.28 pesos por dólar al finalizar la jornada.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de este viernes la moneda estadounidense se cotizó en $17.41 pesos mexicanos. Esto representa un incremento de 0.72% respecto al cierre previo de $17.29 pesos por divisa.

Aunque el movimiento es relativamente pequeño, refleja los ajustes que suelen registrarse en los mercados financieros conforme se conocen nuevos indicadores económicos. Para quienes envían o reciben dinero entre México y Estados Unidos, estas variaciones pueden influir en el valor final de las operaciones.

En una perspectiva más amplia, el dólar acumula un avance semanal de 0.32%. No obstante, frente al mismo periodo del año pasado registra una caída de 6.36%, lo que evidencia que el peso continúa mostrando fortaleza en términos anuales.

Por otra parte, la volatilidad del tipo de cambio se mantiene en niveles controlados. Actualmente se ubica en 6.07%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.61%, un indicador que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes quedó establecido en $17.2888 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.3328 pesos por unidad.

El FIX funciona como una referencia para diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

En cuanto a las cotizaciones presentadas en los bancos de México, los precios para este viernes 5 de junio varían dependiendo de la institución financiera de la que se trate:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.80 pesos y venta en $17.79 pesos.

y venta en $17.79 pesos. BBVA México: compra en $16.44 pesos y venta en $17.57 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.74 pesos y venta en $17.73 pesos.

Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.90 pesos.

En el comparativo entre las instituciones bancarias mexicanas, BBVA México presenta la cotización de venta considerablemente más baja de la jornada. En contraste, hoy Banco Azteca te paga más por los dólares que vendas, superando con creces a Banamex, compañía que suele liderar este rubro.

En las empresas de envío internacional de dinero, Western Union cotiza el dólar en $16.91 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.79 pesos por unidad.

El precio del dólar cambia constantemente durante el día; solo para que te des una idea, a la escritura de este artículo el dólar se cotizaba en $17.48 pesos. Toma esto en cuenta a la hora de revisar los precios, ya que pueden variar en diferentes momentos del día al instante de realizar una operación en ventanilla, una casa de cambio o una plataforma de remesas.

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