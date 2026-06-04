Precio del dólar en México hoy, 4 de junio del 2026

El comportamiento del tipo de cambio es un tema constante de interés para millones de personas que realizan operaciones en dólares, envían y reciben remesas desde Estados Unidos o siguen de cerca la evolución de la economía. Este jueves 4 de junio de 2026, el dólar estadounidense muestra ligeras variaciones frente al peso mexicano después de una jornada marcada por la incertidumbre en los mercados internacionales.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.30 pesos por unidad. Durante la sesión previa, la moneda mexicana perdió terreno frente al billete verde y registró una caída de 0.34%, en medio de la preocupación generada por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al miércoles 3 de junio fue de $17.3394 pesos por unidad, cifra obtenida a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias. Sin embargo, debido a que la cotización cambia constantemente durante la jornada, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.33 pesos por dólar al finalizar las operaciones del mercado.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de este jueves el dólar se cotizó en $17.28 pesos mexicanos, una disminución de 0.31% respecto al cierre anterior de $17.34 pesos por divisa. Aunque el movimiento es moderado, refleja los ajustes que continúan presentándose en el mercado cambiario.

A pesar de las fluctuaciones recientes, el desempeño del dólar sigue mostrando una tendencia estable en periodos más amplios. En la última semana, la moneda estadounidense acumula una baja de 0.19%, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado registra una caída de 7.21%.

Por otra parte, la volatilidad del tipo de cambio permanece en niveles relativamente bajos. Actualmente se ubica en 4.32%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.59%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con otros momentos de mayor incertidumbre financiera.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves quedó establecido en $17.3328 pesos por dólar. Asimismo, el organismo informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.2945 pesos por unidad.

El FIX es una referencia utilizada en diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras del país vecino presentan las siguientes cotizaciones para este jueves 4 de junio de 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.80 pesos y venta en $17.84 pesos.

BBVA México: compra en $16.49 pesos y venta en $17.62 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.82 pesos y venta en $17.78 pesos.

y venta en $17.78 pesos. Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.90 pesos.

Entre las instituciones consultadas, BBVA México mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. En contraste, Banamex recupera su posicionamiento con el mejor precio de compra para quienes desean cambiar dólares por pesos mexicanos, seguido muy de cerca por Banco Azteca.

En el caso de las empresas dedicadas al envío internacional de dinero, Western Union cotiza el dólar en $16.94 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.80 pesos por unidad.

Es importante considerar que el precio del dólar puede modificarse a lo largo del día debido a la actividad de los mercados financieros. Por ello, las cotizaciones mostradas pueden variar al momento de acudir a una sucursal bancaria, casa de cambio o plataforma de envío de remesas.

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