Crean 172,000 empleos en Estados Unidos en mayo, más de lo esperado

La economía de Estados Unidos volvió a superar las expectativas del mercado laboral. Durante mayo de 2026 se generaron 172,000 nuevos empleos, una cifra mayor a la prevista por los analistas y que confirma la fortaleza de la contratación pese a las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento económico.

Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la creación de empleo en mayo estuvo por encima de las estimaciones de economistas consultados por FactSet, quienes anticipaban alrededor de 105,000 nuevos puestos de trabajo.

Además, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.3%, sin cambios respecto al mes anterior.

“Este es un informe de empleo espectacular”, comentó Olu Sonola, economista jefe para Estados Unidos de Fitch Ratings, a CBS News. “La contratación sigue siendo moderada, pero la solidez general es suficiente para que la Reserva Federal mantenga su atención en la inflación”.

Los datos muestran que el mercado laboral continúa creciendo a un ritmo moderado. El número de personas desempleadas se ubicó en 7.3 millones, mientras que la tasa de participación laboral permaneció en 61.8%.

Los sectores que lideraron las contrataciones

El sector de ocio y hospitalidad fue el principal motor del empleo durante mayo al sumar 70,000 puestos de trabajo. Dentro de esta categoría destacaron los restaurantes y establecimientos de bebidas, que agregaron 48,000 empleos.

El gobierno local también reportó una fuerte expansión con 55,000 nuevas plazas, principalmente en áreas distintas a la educación.

Por su parte, el sector salud añadió 35,000 empleos. Los servicios de atención ambulatoria encabezaron el crecimiento con 26,000 contrataciones, mientras que los hospitales incorporaron otros 6,000 trabajadores.

La asistencia social mantuvo su tendencia positiva con 12,000 nuevos puestos, especialmente en servicios individuales y familiares.

Industrias que registraron pérdidas de empleo

No todos los sectores tuvieron resultados favorables. Las actividades financieras perdieron 22,000 empleos durante mayo y acumulan una reducción de 107,000 puestos desde mayo de 2025. Las mayores caídas ocurrieron en compañías de seguros y actividades relacionadas, así como en la banca comercial.

En contraste, industrias como construcción, manufactura, comercio minorista y servicios profesionales mostraron pocos cambios durante el mes.

Salarios avanzan, pero la inflación sigue siendo un reto

La BLS también reportó que el salario promedio por hora en el sector privado aumentó 12 centavos durante mayo, para ubicarse en $37.53 dólares. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el crecimiento salarial fue de 3.4%.

Sin embargo, este avance continúa por debajo de los niveles recientes de inflación, un factor que sigue afectando el poder de compra de muchas familias.

Otro dato relevante fue la revisión al alza de los informes previos. La creación de empleo de marzo fue ajustada de 185,000 a 214,000 puestos, mientras que la de abril pasó de 115,000 a 179,000. En conjunto, ambos meses sumaron 93,000 empleos más de los reportados inicialmente.

“Con la inflación ya acelerándose, el mayor riesgo es el aumento de la presión inflacionaria, no un debilitamiento sostenido de la demanda laboral”, agregó Sonola.

Los resultados de mayo reflejan que el empleo continúa siendo uno de los principales soportes de la economía estadounidense, a pesar de los efectos de la guerra con Irán. La evolución de la inflación y las próximas decisiones de la Reserva Federal serán determinantes para evaluar si esta fortaleza puede mantenerse durante los próximos meses.

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