SpaceX de Elon Musk ya tendría precio de salida a bolsa: cuánto costará su acción

Aunque todavía no se sabe la fecha exacta cuando SpaceX saldrá a cotizar en la bolsa de valores, la empresa de Elon Musk ya dio a conocer el precio de cotización de sus acciones en su debut en Wall Street. La oferta pública inicial (OPI) de la compañía aeroespacial podría convertirse en la más grande de la historia.

Este miércoles, Space Exploration Technologies Corp., mejor conocida como SpaceX, anunció que planea ofrecer 555,555,555 acciones a un precio de $135 dólares cada una. Con esta operación, la empresa buscaría recaudar hasta $75,000 millones de dólares, una cifra que superaría ampliamente los $26,000 millones de dólares obtenidos por la petrolera Saudi Aramco durante su histórica salida a bolsa en 2019.

Si los planes avanzan como están previstos, la compañía espacial alcanzaría una valoración cercana a los $1.77 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, sería una de las empresas más valiosas del mundo desde su primer día en el mercado, ubicándose por encima de la mayoría de las compañías que integran el índice S&P 500.

¿Qué significa que una acción cueste $135 dólares?

Para quienes no están familiarizados con el mundo de las inversiones, el precio de salida representa el costo que tendrá cada acción cuando comience la oferta pública. En este caso, adquirir una acción de SpaceX requeriría una inversión inicial de $135 dólares.

Es parecido a cuando una empresa abre sus puertas al público y divide su propiedad en millones de pequeñas partes. Cada acción representa una de esas porciones. Mientras más confianza tengan los inversionistas en el futuro del negocio, mayor podría ser el interés por comprar esos títulos.

Sin embargo, el precio de una acción no garantiza ganancias. Una vez que comience a cotizar en el mercado, el valor podrá subir o bajar dependiendo de factores como los resultados financieros de la empresa, las expectativas de crecimiento y las condiciones económicas globales.

Elon Musk mantendría el control de la compañía

Aunque SpaceX abriría parte de su capital al público, Elon Musk seguiría teniendo el control casi absoluto de las decisiones corporativas. Según la documentación presentada para la oferta pública inicial, el empresario conservaría aproximadamente el 82.4% del poder de voto gracias a su participación en acciones Clase B, las cuales otorgan diez votos por cada título.

Actualmente, la fortuna estimada de Musk ronda los $826,000 millones de dólares. Una valoración de $1.77 billones de dólares para SpaceX podría incrementar significativamente ese patrimonio y acercarlo a una cifra sin precedentes en la historia financiera moderna.

Una empresa ambiciosa, pero con pérdidas millonarias

Pese al entusiasmo que genera la operación, la situación financiera de SpaceX presenta desafíos importantes. La compañía reportó pérdidas operativas por $2,600 millones de dólares durante el último año, a pesar de haber generado ingresos por $18,700 millones de dólares.

Esto significa que, aunque sus proyectos despiertan gran interés entre los inversionistas, la empresa todavía gasta más dinero del que obtiene en sus operaciones. Parte de esos recursos se destinan al desarrollo de nuevas tecnologías espaciales, cohetes reutilizables y sistemas satelitales como Starlink, una de las principales apuestas comerciales del grupo.

SpaceX apuesta por la inteligencia artificial

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del documento de salida a bolsa es la visión de largo plazo presentada por la empresa. El prospecto describe planes para impulsar futuras misiones espaciales y contribuir al establecimiento de una presencia humana permanente fuera de la Tierra. Entre los objetivos figura el desarrollo de infraestructura que permita, eventualmente, construir una colonia humana en Marte.

Al mismo tiempo, SpaceX busca expandirse agresivamente en el sector de la inteligencia artificial. La compañía considera que esta tecnología podría convertirse en una de sus mayores fuentes de ingresos durante las próximas décadas.

“El mercado de la IA sigue en auge, justo a tiempo para la salida a bolsa de SpaceX la semana que viene”, declaró Kathleen Brooks, directora de investigación de la firma de corretaje XTB.

No obstante, algunos especialistas consideran que el camino no será sencillo.

“Menos impresionante que cualquier cosa que veamos de cualquier otro actor importante en el sector, ya sea OpenAI, Anthropic o Gemini”, afirmó Arnal Dayaratna, analista de IDC, al referirse al chatbot Grok.

SpaceX podría abrir la puerta a más gigantes tecnológicos

La llegada de SpaceX al Nasdaq, donde planea cotizar bajo el símbolo SPCX, también podría marcar el inicio de una nueva etapa para las grandes empresas tecnológicas enfocadas en inteligencia artificial.

“Esta salida a bolsa representa la primera prueba importante para los mercados públicos tras años de escasa actividad en las OPV, con SpaceX allanando el camino para que los gigantes de la IA, Anthropic y OpenAI, le sigan poco después”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

Por ahora, tanto inversionistas como consumidores en general observan con atención cada paso de Elon Musk y sus empresas. La expectativa es enorme, pero también lo son los riesgos. Como ocurre con cualquier salida a bolsa, el verdadero desafío comenzará cuando las acciones empiecen a negociarse y el mercado determine si las ambiciosas promesas de crecimiento pueden convertirse en resultados concretos.

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