Meta lanza su suscripción mensual de Instagram Plus por $3.99: ¿qué te ofrece?

Meta continúa explorando nuevas formas de generar ingresos más allá de la publicidad y ahora apuesta por una modalidad de pago dentro de una de sus plataformas más populares. La compañía anunció el lanzamiento de Instagram Plus, una suscripción mensual de $3.99 dólares que incorpora herramientas exclusivas para quienes buscan más opciones de personalización, privacidad y análisis de contenido dentro de la aplicación.

La llegada de este servicio no modifica la experiencia de quienes utilizan Instagram de manera gratuita. Según la empresa, las funciones actuales permanecerán sin cambios para la mayoría de los usuarios, mientras que la nueva membresía se presenta como una alternativa opcional para quienes desean acceder a características adicionales.

“El Instagram que conoces y te encanta hoy no va a cambiar; esta suscripción es simplemente una mejora opcional para quienes quieran más”, señaló Instagram en una publicación oficial.

¿Qué incluye Instagram Plus por $3.99 dólares al mes?

Una de las principales novedades está relacionada con las historias. Actualmente, este tipo de publicaciones desaparece después de 24 horas. Sin embargo, los suscriptores de Instagram Plus podrán extender su duración hasta 48 horas, permitiendo que fotos y videos permanezcan visibles durante el doble de tiempo.

La plataforma también incorporó nuevas opciones para gestionar audiencias. Los usuarios de pago podrán crear varias listas de seguidores y compartir contenido específico con grupos determinados. Esta función busca ofrecer un mayor control sobre quién puede ver determinadas publicaciones y fortalecer la interacción con comunidades más cercanas.

Además, los suscriptores tendrán acceso a métricas más detalladas sobre el rendimiento de sus historias. Por ejemplo, podrán conocer cuántas veces una historia fue visualizada nuevamente por una misma persona, un dato que puede ayudar a medir el interés generado por el contenido.

La versión premium también permitirá localizar rápidamente si una persona específica visualizó una historia, una herramienta que podría resultar útil para creadores de contenido, marcas y usuarios que buscan un seguimiento más preciso de sus publicaciones.

Más personalización dentro de la aplicación

Instagram Plus también incorpora cambios estéticos, entre los que se encuentra la posibilidad de elegir un ícono personalizado para la aplicación, reemplazando el diseño tradicional que aparece en la pantalla principal del dispositivo.

Asimismo, los usuarios podrán seleccionar diferentes estilos de fuentes para personalizar sus biografías y algunos elementos de sus publicaciones. Meta indicó que estas funciones forman parte de una estrategia más amplia y adelantó que nuevas características llegarán durante los próximos meses.

Meta acelera su apuesta por la inteligencia artificial

El anuncio de Instagram Plus se produjo prácticamente al mismo tiempo que Meta presentó Meta Business Agent, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial para empresas. Estos agentes de IA estarán disponibles en plataformas como WhatsApp, Messenger e Instagram. Su objetivo es ayudar a los negocios a responder preguntas de clientes, recomendar productos y ejecutar determinadas tareas de forma autónoma.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Meta para reforzar su presencia en el sector de la inteligencia artificial. En los últimos meses, la compañía ha incrementado sus inversiones en esta tecnología mientras reorganiza parte de su estructura operativa para reducir costos y acelerar el desarrollo de nuevas soluciones digitales.

El nuevo modelo de negocio de Meta podría ayudar a la compañía a generar mayores ingresos a los que consigue por medio de la publicidad. Para los amantes de las redes sociales y de la plataforma de Instagram, es posible que tengan un mayor alcance en su contenido por medio de esta nueva suscripción.

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