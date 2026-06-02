10 acciones con dividendos para comprar por menos de $20

Cuando se habla de invertir en bolsa, muchas personas creen que es necesario destinar grandes cantidades de dinero para acceder a empresas que generen ingresos constantes. No es así. Existen compañías que cotizan por debajo de los $20 dólares por acción y que además pagan dividendos a sus accionistas. Estas empresas suelen llamar la atención porque combinan precios accesibles con la posibilidad de recibir distribuciones periódicas de efectivo.

Los dividendos son pagos que algunas empresas realizan a sus accionistas como forma de repartir una parte de sus ganancias y que han sido una parte importante de los rendimientos históricos del mercado. Generalmente se entregan en efectivo de manera trimestral, aunque también pueden pagarse con otra frecuencia.

El pago de dividendos no está garantizado; las empresas pueden aumentarlos, reducirlos o suspenderlos dependiendo de su situación financiera y de las condiciones del mercado. Pero cuando se reinvierten, pueden contribuir al crecimiento del patrimonio a largo plazo.

Con base en las valoraciones de los analistas de Morningstar, estas son 10 acciones con dividendos que actualmente cotizan por debajo de los $20 dólares y que presentan potencial de crecimiento. Recuerda que ninguna de las opciones aquí presentadas es una invitación de inversión, ya que solo te explicamos sus características para que tú tomes la decisión que más convenga a tus finanzas.

1. NatWest Group (NWG)

El banco británico NatWest opera en los segmentos de banca minorista y comercial a través de marcas como NatWest, Royal Bank of Scotland y Ulster Bank. La acción cerró en $16.04 dólares al 29 de mayo y ofrece un rendimiento por dividendo de 5.4%.

“NatWest es una sólida franquicia de banca comercial y minorista, y ofrece la mejor relación riesgo-rentabilidad entre los bancos británicos“, afirmó Niklas Kammer, analista de Morningstar.

2. Ford Motor (F)

Ford es uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo y comercializa vehículos bajo las marcas Ford y Lincoln. La compañía registra una rentabilidad por dividendo de 3.4%.

“Ford finalmente ha logrado reestructurar y reorientar su negocio”, señaló David Whiston, analista de Morningstar. “Actualmente, gestiona eficazmente los costos de garantía y materiales, además de vender vehículos atractivos“.

3. Infosys (INFY)

Infosys es una empresa tecnológica india especializada en consultoría, ingeniería, servicios digitales e inteligencia artificial. Su rendimiento por dividendo es de 4.1%.

“Infosys se adapta con eficacia a las nuevas tendencias tecnológicas”, comentó Luke Yang, analista de Morningstar. “Su completa cartera de productos de IA permitirá a la empresa mantener un crecimiento anual de los ingresos de un dígito medio durante los próximos cinco años”.

4. Kenvue (KVUE)

Kenvue es propietaria de marcas ampliamente conocidas en el sector de salud y cuidado personal, entre ellas Tylenol, Neutrogena, Aveeno y Listerine. La empresa ofrece una rentabilidad por dividendo de 4.8%.

“La tendencia hacia productos de salud de mayor calidad, el envejecimiento de la población y el crecimiento en los mercados emergentes deberían impulsar el crecimiento a largo plazo”, indicó Keonhee Kim, analista de Morningstar.

5. Blue Owl Capital (OWL)

Blue Owl Capital se dedica a la gestión de activos alternativos y destaca por ofrecer el mayor dividendo de esta lista. Su rendimiento por dividendo alcanza el 8.9%.

“Blue Owl ha disipado las preocupaciones sobre la liquidez del mercado de crédito privado al seguir atrayendo capital de nuevos inversores”, afirmó Greggory Warren, analista de Morningstar.

6. Aegon (AEG)

La aseguradora holandesa Aegon ofrece productos de seguros, ahorro e inversión en distintos mercados internacionales. La acción ofrece una rentabilidad por dividendo de 5.6%.

“La desinversión de Aegon en sus operaciones en los Países Bajos forma parte de la estrategia de la compañía para mantener un modelo de negocio con bajos requerimientos de capital”, explicó Henry Heathfield, analista de Morningstar. “Esto permitirá un crecimiento de dividendos de un dígito medio”.

7. Tencent Music Entertainment (TME)

La compañía opera algunas de las plataformas de música en streaming más populares de China. Su rendimiento por dividendo es de 2.6%, aunque destaca por su elevado potencial de apreciación.

“La reciente aprobación regulatoria para que Tencent Music adquiera el proveedor de podcasts Ximalaya es una buena noticia, ya que generará sinergias de costos y oportunidades de venta cruzada”, señaló Ivan Su, analista de Morningstar.

8. Vipshop Holdings (VIPS)

Vipshop es uno de los principales minoristas de descuentos en línea de China. La empresa paga un dividendo con rendimiento de 4.3%.

“Vipshop está infravalorada porque el mercado no aprecia completamente el potencial de recuperación del gasto del consumidor chino”, señaló Chelsey Tam, analista de Morningstar.

9. VF Corp. (VFC)

VF Corp. es dueña de marcas globales como The North Face, Vans y Timberland. Su rentabilidad por dividendo es de 2.1%.

“El plan Reinvent de VF ha sido un éxito y la empresa está en camino de alcanzar sus objetivos clave para 2028”, aseguró David Swartz, analista de Morningstar.

10. Americold Realty Trust (COLD)

Americold Realty Trust es un fideicomiso de inversión inmobiliaria especializado en almacenes refrigerados para productos sensibles a la temperatura. La compañía ofrece un rendimiento por dividendo de 5.8%.

“La infravaloración de las acciones de Americold indica que el mercado no está reflejando completamente las mejoras en su balance”, comentó Kevin Brown, analista de Morningstar.

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