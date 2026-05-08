Se crearon 115,000 trabajos y el desempleo sigue estable en abril

El mercado laboral de Estados Unidos volvió a mostrar señales de estabilidad en abril. Aunque la economía no avanzó al mismo ritmo de meses anteriores, las empresas todavía siguieron contratando personal y la tasa de desempleo permaneció sin cambios.

El nuevo informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) confirmó que se generaron 115,000 empleos durante el mes, una cifra que superó las expectativas de varios analistas. Según un pronóstico publicado por FactSet, los economistas habían pronosticado un aumento de 65,000 puestos de trabajo en abril.

La tasa de desempleo se mantuvo en 4.3%, el mismo nivel reportado desde hace varios meses. De acuerdo con la BLS, actualmente hay 7.4 millones de personas desempleadas en el país.

El reporte también mostró que la participación laboral se quedó en 61.8%, mientras que la proporción de personas con empleo respecto a la población total fue de 59.1%.

Los sectores que impulsaron la contratación en abril fueron salud, transporte y almacenamiento, además del comercio minorista. El área de salud encabezó la creación de empleos con 37,000 nuevas plazas. Dentro de ese sector destacaron los centros de cuidados y residencias para pacientes, así como los servicios de atención médica en el hogar.

El sector de transporte y almacenamiento agregó 30,000 puestos de trabajo. Gran parte de ese crecimiento ocurrió en empresas de mensajería y entrega de paquetes, que sumaron 38,000 empleos. Sin embargo, la BLS aclaró que esta industria todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados en febrero de 2025.

El comercio minorista también reportó movimiento positivo con 22,000 empleos nuevos. Las mayores contrataciones ocurrieron en supermercados, tiendas de mercancía general y negocios de materiales de construcción y jardinería. En contraste, las tiendas departamentales y los comercios de electrónicos continuaron perdiendo trabajadores.

Por otro lado, el empleo dentro del gobierno federal volvió a caer. En abril se eliminaron 9,000 puestos y, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha perdido cerca de 348,000 empleos, equivalente a una reducción de 11.5%.

La industria de información también siguió mostrando debilidad. Este sector, que incluye telecomunicaciones, cine, grabación de sonido y servicios tecnológicos, perdió 13,000 empleos durante abril. Según la BLS, desde finales de 2022 esta industria acumula una caída de más de 340,000 puestos.

Otro dato que llamó la atención fue el aumento de personas trabajando medio tiempo por razones económicas. La cifra subió en 445,000 personas, alcanzando 4.9 millones. Esto significa que muchos trabajadores preferirían tener un empleo de tiempo completo, pero no han podido conseguirlo o sus horas laborales fueron reducidas.

En cuanto a salarios, el ingreso promedio por hora aumentó 6 centavos en abril, llegando a $37.41 dólares. Comparado con el año pasado, los salarios han subido 3.6%. La jornada laboral promedio también tuvo un ligero incremento y se ubicó en $34.3 horas semanales.

El reporte laboral llega en medio de preocupaciones económicas relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el aumento en los precios de energía. Aun así, varios especialistas consideran que el mercado laboral sigue mostrando resistencia.

“La adición de 115,000 empleos en abril continúa resaltando la resiliencia del mercado laboral de Estados Unidos”, señaló Jerry Tempelman, vicepresidente de investigación económica y renta fija de Mutual of America Capital Management, a CBS News. “A pesar de los precios más altos de la gasolina, hemos visto interrupciones mínimas en la economía estadounidense debido al conflicto en Medio Oriente”.

Sin embargo, el especialista también advirtió sobre posibles riesgos para los próximos meses. Señaló al portal informativo que el impacto de los precios más altos del petróleo y otras materias primas clave, como los fertilizantes, puede elevar costos y, eventualmente, desacelerar el crecimiento económico.

La BLS también revisó cifras de meses anteriores. Febrero terminó con una pérdida mayor a la estimada inicialmente, al pasar de 133,000 a 156,000 empleos eliminados. Mientras tanto, marzo fue ajustado ligeramente al alza, con 185,000 nuevos puestos de trabajo.

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