Precio del dólar en México hoy, 12 de mayo del 2026: ¿impacta la inflación en EE.UU.?

El precio del dólar en México mostró un ligero incremento este martes 12 de mayo de 2026, en una jornada marcada por la presión inflacionaria en Estados Unidos y la incertidumbre internacional por el comportamiento de los energéticos. Aunque el peso mexicano continúa relativamente fuerte frente a la moneda estadounidense, los mercados mantienen cautela ante las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Este martes, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $17.25 pesos por unidad, lo que representa un aumento de 0.3% respecto al cierre previo de $17.20 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

El comportamiento semanal del dólar todavía refleja una baja del 0.07%, mientras que en términos anuales acumula una caída del 8.79%, mostrando que el peso mexicano ha mantenido estabilidad durante gran parte del último año.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar del lunes 11 de mayo fue de $17.1995 pesos por unidad, cifra calculada a partir del promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, debido a las variaciones constantes durante el día, el cierre práctico del mercado se mantuvo alrededor de los $17.19 pesos por dólar.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para este martes quedó establecido en $17.1908 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó en $17.2105 pesos por unidad, según Banxico.

Durante la jornada previa, la moneda mexicana perdió 0.18% frente al dólar, principalmente por la tensión geopolítica en Medio Oriente y el aumento en los precios internacionales del petróleo, factores que suelen afectar a las monedas emergentes.

Aun así, el mercado cambiario mantiene una volatilidad moderada. Actualmente, esta se ubica en 6.75%, por debajo del nivel de referencia de 7.68%, lo que indica una fase de relativa estabilidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan variaciones dependiendo de cada institución financiera:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.59 pesos.

BBVA: compra en $16.44 pesos y venta en $17.58 pesos.

Banorte : compra en $15.95 pesos y venta en $17.55 pesos .

: compra en $15.95 pesos y . Banamex: compra en $16.66 pesos y venta en $17.62 pesos.

y venta en $17.62 pesos. Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.85 pesos.

En el comparativo, hoy Banorte se posiciona como la opción con menor precio de venta, lo que la hace atractiva para quienes quieren comprar dólares. Por su parte, Banamex se mantiene como la institución bancaria con la cotización de compra más alta.

En la frontera norte y casas de cambio de Tamaulipas, el dólar a la venta ronda los $17.25 pesos, mientras que el precio de compra se mantiene cerca de los $16.75 pesos en promedio.

En empresas de transferencias internacionales, Western Union cotiza el dólar en $16.84 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram lo ubica en $17.75 pesos por unidad.

Inflación en Estados Unidos presiona al dólar

Uno de los factores que más influye este martes en el mercado cambiario es el nuevo reporte de inflación en Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) subió 3.8% anual en abril, superando el 3.3% reportado en marzo.

El aumento estuvo impulsado principalmente por el alza en los precios de la energía y la gasolina. El índice energético avanzó 3.8% mensual, mientras que el precio de la gasolina acumula un incremento anual de 28.4%.

Además, el petróleo continúa cotizando por encima de los $100 dólares por barril, elevando la presión inflacionaria en Estados Unidos.

Este escenario podría impactar directamente en el tipo de cambio peso-dólar. Cuando la inflación estadounidense aumenta, crecen las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas por más tiempo, fortaleciendo al dólar frente a otras monedas.

También te puede interesar: