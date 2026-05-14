¿Usaste una tarjeta de Bank of America en 7-Eleven? Recibirás dinero por demanda

Miles de clientes de Bank of America podrían recibir dinero en Estados Unidos por una nueva demanda colectiva relacionada con cargos realizados en cajeros automáticos dentro de tiendas 7-Eleven. El acuerdo beneficiaría tanto a usuarios actuales como a antiguos clientes del banco que pagaron comisiones que ahora son cuestionadas ante la justicia.

La demanda acusa a Bank of America de cobrar tarifas indebidas a usuarios de tarjetas de débito cuando realizaban consultas de saldo en ciertos cajeros automáticos operados dentro de tiendas 7-Eleven. Según el caso, algunos clientes terminaron pagando más de una tarifa por una sola consulta de saldo en cajeros pertenecientes a la compañía FCTI.

El acuerdo económico alcanza los $2.25 millones de dólares, aunque el banco no admitió haber cometido irregularidades. Aun así, aceptó resolver el caso mediante pagos a los consumidores afectados.

Para calificar, las personas debieron haber realizado las transacciones entre el 1 de mayo de 2018 y el 16 de noviembre de 2021. Además, quienes ya participaron y recibieron dinero en la demanda colectiva anterior conocida como Weiss v. FCTI no podrán formar parte de este nuevo acuerdo.

¿Quiénes pueden recibir dinero?

Existen dos grupos de personas incluidas en este acuerdo judicial: el primero, corresponde a clientes que todavía tienen una cuenta activa en Bank of America; el segundo, incluye a antiguos usuarios que cerraron su cuenta después de haber recibido los cargos cuestionados.

Los clientes actuales no tendrán que hacer trámites para obtener el dinero. Si el acuerdo recibe aprobación definitiva por parte del tribunal, el administrador del caso enviará automáticamente los pagos correspondientes.

En cambio, los antiguos clientes sí deberán completar un formulario de reclamación para recibir dinero. La solicitud puede enviarse en línea o por correo tradicional, pero deberá presentarse antes del 29 de julio.

Muchos de los exclientes elegibles ya comenzaron a recibir avisos por correo electrónico o cartas físicas informándoles sobre su posible participación en el acuerdo.

¿Por qué comenzó la demanda?

La disputa legal gira en torno a supuestos cobros duplicados relacionados con consultas de saldo en cajeros automáticos fuera de la red bancaria de Bank of America. Los demandantes sostienen que estas tarifas violaron el contrato de cuentas de depósito firmado entre el banco y sus clientes.

Según la demanda, una sola consulta de saldo generaba más de un cargo en algunos cajeros ubicados dentro de tiendas 7-Eleven, algo que afectó a consumidores durante varios años.

Aunque no se ha informado cuánto dinero recibirá cada persona, todos los miembros aprobados dentro de la demanda tendrán derecho a un pago en efectivo proveniente del fondo del acuerdo.

Fechas importantes que debes conocer

Las personas que quieran excluirse del acuerdo o presentar objeciones deberán hacerlo antes del 7 de julio. Posteriormente, el tribunal celebrará una audiencia de imparcialidad el próximo 21 de agosto, donde revisará si el acuerdo será aprobado de forma definitiva.

Los pagos no se enviarán inmediatamente. El administrador del acuerdo explicó que el dinero comenzará a distribuirse una vez que el tribunal otorgue aprobación final y se resuelvan posibles apelaciones.

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