Ocho años después de que me dijeron que iba a morir, sigo aquí. Y por eso apoyo la Propuesta 38  

Hace ocho años, me dijeron que regresara a casa, pusiera mis asuntos en orden y me preparara para mi funeral.

Me habían diagnosticado cáncer de riñón terminal en etapa IV. Pregunté qué significaba “terminal” y el doctor me respondió: “Significa que va a morir“.

No hay palabras que puedan describir por completo lo que se siente al escuchar una noticia así, no solo para el paciente, sino también para su cónyuge, sus hijos, sus nietos y toda una familia que de pronto se ve obligada a imaginar la vida sin esa persona. Cuando recibí la noticia, mi familia estaba en el cuarto conmigo. Todos estábamos en shock.

Después de ese diagnóstico, fui a otro hospital en busca de una segunda opinión. Allí se me presentó una oportunidad que ni siquiera sabía que existía: un ensayo clínico de inmunoterapia.

Recibí un tratamiento de inmunoterapia diseñado para ayudar a que mi propio sistema inmunitario reconociera y combatiera el cáncer.

Hoy, ocho años después, sigo aquí, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Y por eso apoyo la Propuesta 38, la Iniciativa de Investigación Médica y Curas en Inmunología.

Esos ocho años me han dado más celebraciones de cumpleaños. Más días festivos. Más mañanas cotidianas con mi familia. Más conversaciones, comidas, viajes, abrazos y recuerdos que alguna vez pensé que el cáncer me quitaría.

Las inmunoterapias ya se utilizan contra distintos tipos de cáncer, incluidos el melanoma, el cáncer de pulmón, la leucemia y el linfoma. Los investigadores también están estudiando el papel del sistema inmunitario en enfermedades mucho más allá del cáncer, entre ellas el Alzheimer y el Parkinson, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la ELA, el lupus, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple.

Este año, los votantes de California tienen la oportunidad de marcar una diferencia con la Propuesta 38, un bono de $8,400 millones destinado a acelerar la investigación de mejores tratamientos y curas. Al mínimo, $4,200 millones se destinarían a investigación inmunológica relacionada con el cáncer, las enfermedades cardíacas y el Alzheimer.

Aproximadamente la mitad de los fondos apoyará a un instituto de investigación en inmunología afiliado a un campus de la Universidad de California, seleccionado por el Departamento de Salud Pública de California. La otra mitad se distribuirá mediante subvenciones competitivas a universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro elegibles en California.

El objetivo de la Propuesta 38 no es solamente financiar investigación. También creará una red colaborativa entre estas instituciones de investigación donde científicos, tecnología, pacientes y expertos en ensayos clínicos puedan trabajar juntos.

Esa colaboración importa porque puede ayudarnos a llegar más rápido a mejores tratamientos y curas.

La Propuesta 38 también exige que el 10 por ciento de los ingresos generados por esta investigación regrese al estado, primero para compensar el costo de los bonos y los intereses. Después, todos los ingresos regresarán a las instituciones de investigación, creando un modelo de financiamiento autosostenible.

La propuesta también incluye límites a los gastos administrativos estatales, requisitos de divulgación pública y auditorías financieras, además de una disposición que, en términos generales, exige que los tratamientos desarrollados mediante estas investigaciones y vendidos en California se ofrezcan con un descuento del 20 por ciento.

Yo veo este tema desde una perspectiva que jamás imaginé tener: la de un hombre a quien le dijeron que su vida estaba llegando a su fin y que después experimentó personalmente lo que los avances en inmunoterapia pueden hacer posible.

Mi apoyo a la Propuesta 38 también tiene que ver con mis hijos y mis nietos.

Mis hijos ya han perdido a tres de sus cuatro abuelos a causa del cáncer. Yo he perdido a un tío por el sida; varios de mis tíos han muerto de ataques cardíacos, algunos a los 50 años o antes; una tía murió de ELA; y mi bisabuela y mi abuela murieron con demencia. No puedo evitar preguntarme qué podría haber sido diferente si las personas que amábamos hubieran tenido acceso a los tipos de tratamientos que hoy están ayudando a mantenerme con vida.

No sabemos qué avance médico podrían necesitar algún día mis hijos o mis nietos. Pero la investigación tiene que comenzar antes de que la necesiten.

Soy evidencia viviente de que los avances médicos pueden cambiar lo que significa recibir un diagnóstico.

Hace ocho años, mi familia y yo contábamos el tiempo que me quedaba.

Hoy, cuento los años que se me han dado.

Cuando los californianos hablemos sobre el futuro de la investigación médica, espero que recordemos que detrás de cada laboratorio, cada ensayo clínico y cada estadística hay una familia esperando tener más tiempo.

Yo sé exactamente lo valioso que puede ser ese tiempo. Vote Sí a la Propuesta 38.

(*) Ruben Narvaez es un paciente de cáncer de riñón tratado con inmunoterapia en el sur de California, autor, orador público y defensor de los pacientes.