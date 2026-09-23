Raman aventaja a Bass en encuesta por la alcaldía de Los Ángeles

La concejala Nithya Raman mantiene una amplia ventaja sobre la actual titular, Karen Bass, en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de California en Berkeley, copatrocinada por Los Angeles Times.

Según el sondeo, publicado este miércoles, Raman recibió el apoyo del 39% de los probables votantes encuestados en Los Ángeles, frente al 28% que recibió la actual alcaldesa en funciones. El 33% de los electores aseguró estar indeciso sobre su preferencia.

La encuesta, que se llevó a cabo entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026, representó el mejor resultado para Raman durante su campaña rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre, en las que tiene a Bass como contrincante por la alcaldía de Los Ángeles.

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“Raman tiene claramente la ventaja. Su tarea es un poco menos ardua que la de Bass“, declaró el director de la encuesta de UC Berkeley, Mark DiCamillo, en una entrevista con Los Angeles Times.

Sin embargo, DiCamillo expresó que, a pesar de la considerable ventaja que tiene Raman, el alto número de votantes que se declaró indeciso significa que la contienda electoral todavía puede cambiar de rumbo.

“Es extraordinariamente inusual ver tantos votantes indecisos en este punto de la contienda“, agregó DiCamillo.

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La actual alcaldesa recibió un índice de desaprobación del 63%, mientras que el 28% se manifestó a favor de su desempeño, frente al 9% que no tuvo una opinión.

En comparación, el 40% de los encuestados manifestó una opinión favorable hacia Nithya Raman; el 39% desfavorable, y el 21% no tuvo ninguna opinión.

Raman, de 45 años, superó a Bass, de 72, entre los votantes más jóvenes que participaron en el sondeo de UC Berkeley: el 66% de los votantes probables de entre 18 y 29 años se manifestaron a favor de la concejala, mientras que apenas el 4% estuvo a favor de Bass.

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La concejala también recibió el apoyo del 64% de los electores probables de entre 30 y 39 años, en comparación con el 12% que estuvo a favor de Bass. Entre los votantes de entre 40 y 49 años, Raman recibió el 50% a su favor, frente al 18% que obtuvo la actual alcaldesa de Los Ángeles.

Los encuestados de entre 50 y 64 años mostraron un estrecho margen, con el 35% a favor de Raman frente al 33% que recibió Bass.

La alcaldesa Karen Bass ha enfrentado opiniones negativas sobre su desempeño desde enero de 2025, cuando estalló el incendio Palisades mientras la funcionaria se encontraba en África como parte de una misión diplomática de la presidencia de Estados Unidos.

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En el sondeo, el 56% de los votantes probables dijeron que Bass realizó un trabajo deficiente o muy deficiente en respuesta al incendio, que causó la muerte de 12 personas y destruyó más de 4,000 estructuras.

Las primeras boletas electorales en Los Ángeles comenzarán a llegar a los hogares de los electores a principios de octubre, para las elecciones generales del 3 de noviembre.

Campaña de Bass reprueba encuesta de UC Berkeley

El equipo de campaña de la alcaldesa Karen Bass cuestionó la encuesta de la Universidad de California en Berkeley al considerar sus resultados atípicos.

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“Los Angeles Times volvió a publicar una encuesta atípica, tal como lo hizo en las primarias, cuando se equivocó y subestimó el apoyo a Karen Bass, al tiempo que estimaba que la candidata progresista Rae Huang obtendría el triple del apoyo que finalmente recibió”, dijo el equipo de Bass en un comunicado.

La campaña de Bass dijo que los sondeos realizados exclusivamente en línea tienen dificultades constantes para reclutar votantes que representen una muestra fiel del electorado de Los Ángeles, subestimando sistemáticamente a las familias de clase trabajadora, las personas mayores y las comunidades que no hablan inglés y que votan el día de las elecciones.

“Una encuesta aislada que se equivocó en las primarias de junio no refleja la energía que vemos al hablar con los votantes a diario ni lo que indican todas las demás encuestas: esta va a ser una contienda muy reñida”, dijo Alex Stack, portavoz de la campaña de Karen Bass.

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“Nuestra campaña continúa haciendo nuestro trabajo: contrastar el historial de la alcaldesa Bass en materia de resultados de vivienda, seguridad pública e inversión en los barrios con las opiniones desfasadas de Nithya Raman sobre permitir campamentos cerca de las escuelas y su falta de compromiso con sus electores”, agregó.

En su comunicado, el equipo que apoya a Bass hizo mención de otras encuestas recientes que reflejaron una contienda cerrada entre la alcaldesa en funciones y Raman.

Se hizo referencia a la encuesta de Tulchin Research, de agosto de 2026, en la que Karen Bass obtuvo un 41% de opinión favorable frente al 35% de Raman, con un 24% de indecisos.

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El sondeo Estamos con Nithya, del sindicato de Carpinteros (septiembre de 2026), mostró que Bass recibió el 38% del voto probable, frente al 37% de Raman, con un 26% de indecisos.

Según la encuesta de Hart Research Associates, basada en datos internos de la campaña de Raman (septiembre de 2026), la concejala obtuvo el 44%, frente al 39% de Bass y al 17% de indecisos.

La encuesta de agosto de 2026, elaborada por David Binder Research, de la campaña de Bass, situó a la alcaldesa en funciones al frente, con el 35%, frente al 33% de Raman y el 24% de indecisos.

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