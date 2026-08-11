Nithya Raman podría dejar de encabezar comité en el Concejo Municipal de Los Ángeles

La concejala Nithya Raman podría dejar de encabezar el Comité de Vivienda y Personas sin Hogar del Concejo Municipal de Los Ángeles por estar enfocada en su campaña a la alcaldía en las elecciones generales del 3 de noviembre.

De confirmarse que el Ayuntamiento decida que Raman deje la presidencia del comité, podría desencadenar un nuevo enfrentamiento político sobre la respuesta de la ciudad a la falta de vivienda, cuando Raman se enfrente a la alcaldesa Karen Bass en las elecciones por el cargo.

El presidente del consejo, Marqueece Harris-Dawson, aliado de Bass, planea dividir el comité en dos grupos: uno dedicado a la vivienda y el otro a las personas sin hogar. Al parecer, Nithya Raman no encabezaría ninguno de los dos.

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De acuerdo con Raman, la medida es una represalia política, después de pedir una auditoría a los programas para la indigencia en la ciudad de Los Ángeles.

“Puede que me estén castigando por presentarme contra la alcaldesa Bass, pero son los angelinos quienes pagan el precio de estos juegos políticos”, declaró Raman en un video publicado este lunes en las redes sociales.

La concejala también mencionó su petición de una auditoría de los programas para personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles, además de afirmar que fue destituida como presidenta del comité tras presionar para que se impusiera una mayor supervisión.

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Sin embargo, la también concejala Traci Park rechazó la afirmación de Raman de que la medida para el cambio en el comité tiene motivaciones políticas.

“Este es un cambio muy necesario y que debió haberse hecho hace mucho tiempo“, expresó Park en una entrevista con la cadena Fox.

Park dijo que Raman tenía la responsabilidad de planificar el futuro y abordar los problemas relacionados con la respuesta de la ciudad de Los Ángeles ante la falta de vivienda.

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“Aquí no hay represalias políticas. Ella no ha tomado ninguna medida sustancial ni significativa“, añadió Park.

La concejala Mónica Rodríguez criticó el desempeño de Nithya Raman al frente del Comité de Vivienda y Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Los Ángeles.

“Como presidenta, (Raman) engañó a los concejales para que siguieran apostando por el fracaso de LAHSA, y la semana pasada defendió otros $126 millones de dólares en inversiones que mantienen el statu quo y bloqueó la reforma”, expresó.

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Rodríguez dijo que tres años es tiempo suficiente durante el cual Raman defendió un sistema fallido y bloqueó las reformas.

Para el exsubdirector de la Contraloría de Los Ángeles, Rick Cole, la medida contra Raman sí tiene un trasfondo político.

“Esto fue una maniobra política“, aseguró Cole, tras argumentar que Harris-Dawson es un aliado cercano a la alcaldesa Bass, por lo que la reestructuración del comité es un intento por desviar la atención de las políticas de la ciudad en relación con las personas sin hogar.

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La discusión ocurre cuando Los Ángeles mantiene su batalla contra el aumento de personas sin hogar que ocupan espacios en la vía pública.

De acuerdo con el último recuento llevado a cabo por LAHSA, el número de personas sin hogar en la ciudad aumentó un 3.4% en general, mientras que la población sin refugio se incrementó casi un 8%.

En el mismo recuento, se mostró una tendencia radicalmente diferente en el Distrito 4 del consejo, representado por Raman, con una disminución del 49% en la indigencia.

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En su campaña de reelección a la alcaldía, Karen Bass ha criticado duramente el desempeño de Nithya Raman como responsable del comité de las personas sin hogar del consejo.

“Nithya Raman canceló las reuniones del comité durante semanas, no se presentó a las votaciones y no logró construir más viviendas ni sacar a la gente de la calle“, expresó el portavoz de la campaña de Bass, Alex Stack.

“Su programa estrella ha sido un fracaso: gastó más de $60 millones de dólares durante casi un año y solo logró ocupar tres apartamentos”, agregó.

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Stack destacó la labor de Bass en su combate al problema de las personas sin hogar con su programa Inside Safe, con el que la alcaldesa ayudó a retirar más de 120 campamentos y a habilitar 100,000 nuevas viviendas.

El equipo de campaña de Raman respondió al decir que la destitución de la concejala ocurre tras sus esfuerzos por aumentar la supervisión de los programas para personas sin hogar y desafiar lo que denominó un statu quo profundamente disfuncional.

Se espera que los miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles vote esta semana sobre los cambios en el Comité de Vivienda y Personas sin Hogar.

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