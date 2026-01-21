Nuevo departamento en condado de Los Ángeles para atender a personas sin hogar

El condado de Los Ángeles hizo la presentación del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y Vivienda, que será el nuevo responsable de atender el problema de la indigencia.

Líderes del condado dijeron que la nueva autoridad permitirá a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tener una mejor revisión de los fondos que se destinan a las personas sin techo.

La creación del nuevo departamento ocurre después de que la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) reportó un malgasto de cientos de millones de dólares.

De acuerdo con las supervisoras Lindsey Horvath y Kathryn Barger, entre los principales objetivos del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y Vivienda está demostrar una transparencia de los recursos económicos.

“Estamos haciendo que la respuesta del condado sea más clara, más rápida y más responsable ante las personas y las comunidades a las que servimos“, dijo la directora del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y Vivienda del condado de Los Ángeles, Sarah Mahin.

“No estamos simplemente creando un nuevo departamento para abordar todos los problemas que existían en LAHSA y traerlos aquí. Estamos tratando de resolver el problema y empezar de cero, haciendo cosas que funcionan”, expresó la supervisora Horvath.

Para su primera etapa, el nuevo departamento solicitó a la junta de supervisores la aprobación de un presupuesto de más de $820 millones de dólares, y una gran parte de los recursos provienen de la Medida A, un aumento al impuesto sobre las ventas del condado aprobado por los votantes en 2024.

Además, los residentes del condado y el público en general podrán estar al pendiente del destino del presupuesto a través de informes en línea.

“La responsabilidad ahora recae en la junta. Estamos aportando el dinero en relación con la medida y es importante reconocer que la responsabilidad recaerá en nosotros”, agregó la supervisora Barger.

De acuerdo con las líderes del condado, la junta de supervisores mantendrá una vigilancia permanente sobre cada dólar que se destine a la atención y servicios para las personas sin hogar, así como a la vivienda.

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y Vivienda se comprometió a mantener informados a los residentes del condado de Los Ángeles.

