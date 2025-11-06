Registran voluntarios para el censo de indigentes en Los Ángeles en 2026

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) abrió el registro de voluntarios para el censo de indigentes de 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de enero del año próximo.

El esfuerzo de las autoridades municipales de 2026 será importante para confirmar si se mantiene el descenso en la población de personas sin hogar, después de dos años consecutivos de registrarse una baja.

Sign-ups to volunteer for the 2026 Homeless Count are NOW OPEN! Grab a friend and be part of the solution. It starts with a count and ends with a home. pic.twitter.com/D12jW68hKK — LA Homeless Services Authority (@LAHomeless) October 20, 2025

Para las labores programadas para el primer mes de 2026, LAHSA espera contar con la participación de 6,500 voluntarios. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en este enlace.

“El Censo de Personas sin Hogar es una de las responsabilidades más importantes de LAHSA como el líder del Continuum of Care regional”, expresó la directora ejecutiva interina de LAHSA, Gita O’Neill.

“Los Ángeles lleva a cabo el mayor censo de personas sin hogar del país, por lo que necesitamos miles de voluntarios para que el censo de 2026 sea un éxito”, agregó la funcionaria.

O’Neill mencionó que la información recabada por los voluntarios fortalece sus datos, lo que les ayuda a entender mejor dónde se encuentran las personas sin hogar, los servicios que necesitan y cómo pueden ofrecerles un techo permanente.

Cada enero, miles de voluntarios participan en el censo de personas sin hogar y recorren el condado de Los Ángeles para determinar la población de indigentes.

Los voluntarios trabajan en grupos pequeños para identificar y registrar el número de personas sin hogar, tiendas de campaña, albergues improvisados y autos que observan en los tramos de censo que les son asignados,

La información que se obtiene se utiliza para que el sistema de realojamiento sepa cómo asignar recursos, hogares y servicios en la región.

De acuerdo con la planeación de LAHSA, la noche del 20 de enero de 2026 se llevará a cabo el censo en el Valle de San Fernando y en el área metropolitana de Los Ángeles, mientras que la noche del 21 de enero se llevará a cabo en el Valle de San Gabriel y el Este de Los Ángeles.

Los trabajos del censo terminarán la noche del jueves 21 de enero, cuando se visite el Antelope Valley, el Oeste y Sur de Los Ángeles y la región de South Bay/Harbor.

Además del censo de personas sin hogar, también se tendrá el censo de jóvenes, que se llevará a cabo durante enero junto a organizaciones de ayuda a la juventud.

También se planea para el 21 de enero el censo de personas en albergues y el inventario de vivienda, así como el censo demográfico, por parte de la Universidad del Sur de California (USC), de diciembre de 2025 a marzo de 2026.

LAHSA planea estrenar en el censo de 2026 varias mejoras para fortalecer la información que se obtenga, así como mejorar la coordinación y hacer que sea más fluida la experiencia de los voluntarios.

Durante el próximo ejercicio se usarán las mismas herramientas digitales y métodos estadísticos de 2025, pero con mejoras en el apoyo de personal, reclutamiento de voluntarios y capacitación.

La autoridad también unió esfuerzos con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles y el Centro de Respuestas a Emergencias para llegar a áreas remotas.

Los materiales de capacitación se han simplificado para asegurar una consistencia a través de las regiones, y las simulaciones de censos ayudarán a los voluntarios y a los coordinadores a prepararse para el censo de 2026.

