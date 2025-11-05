Abren refugios de invierno para indigentes en Los Ángeles

Desde este sábado 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026, están disponibles refugios de invierno para personas sin hogar en Los Ángeles.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) anunció el inicio del Programa de Albergues de Invierno, que brinda camas temporales para las personas sin techo.

Los funcionarios de LAHSA informaron que, oficialmente, el programa de albergues invernales comenzó la noche del sábado 1 de noviembre con la disponibilidad de 61 camas. Se espera que el número de refugios y camas se incremente conforme avance el invierno.

En cada albergue se ofrece tres comidas al día, además de servicios de apoyo para las personas que aprovechan los refugios, con la oportunidad de que se admiten mascotas.

“Los Ángeles no es inmune a los peligros que presenta el clima húmedo del invierno. LAHSA pone en marcha su Programa Anual de Albergues de Invierno para brindar refugio vital a las personas sin hogar”, dijo la directora ejecutiva interina de LAHSA, Gita O’Neill, en un comunicado.

“Estas camas cálidas y secas salvan vidas en Los Ángeles“, agregó la funcionaria.

La ciudad y el condado de Los Ángeles financian a LAHSA para este programa, el cual cuenta con dos componentes: el Programa de Refugio Invernal de Temporada y el Programa de Respuesta a Emergencias.

Los albergues invernales de LAHSA ofrecen servicio hasta el 31 de marzo de 2026, y permanecen abiertos las 24 horas del día los siete días de la semana.

Para utilizar los beneficios del programa, las personas deben ser mayores de 18 años y estar en condición de falta de vivienda.

El condado o la ciudad de Los Ángeles pueden activar el Programa de Respuesta a Emergencias para abrir más refugios temporales en caso de ocurrir episodios de frío intenso o de lluvias torrenciales en la región.

Dicho programa también ofrece vales de motel temporales para ayudar a los indigentes a encontrar refugio durante eventos climáticos severos.

El Programa de Respuesta a Emergencias de LAHSA comenzó en la primavera de 2024, a partir del Programa de Refugio Invernal Ampliado.

Se pueden desplegar recursos y brindar refugio a personas sin hogar lo más rápido posible en medio de emergencias locales o condiciones climáticas difíciles que representen una amenaza para la población.

El programa se puede activar en caso de que se presenten condiciones de calor extremo, frío y lluvias intensas, incendios, deslizamientos de tierra y flujos de lodo, entre otras razones.

Si alguna persona necesita una cama en un refugio de invierno, puede dirigirse directamente al sitio web de LAHSA en este enlace, y solicitar a un proveedor de servicios para personas sin hogar que lo ponga en contacto con un refugio.

También se puede solicitar que lo contacten con un trabajador social, o bien llamar a la Línea Directa de Refugio de Invierno al 211 para que lo dirijan al refugio más cercano.

