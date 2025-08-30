Gavin Newsom crea un grupo para desmantelar los campamentos de personas sin hogar en California

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció la creación de un grupo de trabajo cuya misión consistirá en desmantelar los campamentos de personas sin hogar que existen en las ciudades más grandes del “Estado Dorado”.

Bajo el argumento de que la presencia de ciudadanos viviendo en las calles resulta un riesgo para la seguridad pública, el mandatario demócrata emitió un comunicado dando a conocer al Grupo de Trabajo de Acción Estatal para la Facilitación de Campamentos (SAFE) cuyo objetivo, durante los próximos 30 días, consistirá en retirar los campamentos de personas sin hogar ubicados en las vías de paso estatales en Los Ángeles, San Francisco, Oakland, San Diego, Sacramento, San José, Long Beach, Anaheim, Bakersfield y Fresno.

“California ha implementado una estrategia sólida e integral para combatir la crisis nacional de indigencia y vivienda, y como resultado, está superando a la nación en la resolución de este problema.

Nadie debería vivir en un campamento peligroso o insalubre, y continuaremos trabajando para garantizar que todos tengan un hogar seguro”, indica parte de la misiva.

En los últimos meses, se ha incrementado la cantidad de campamentos de personas sin hogar en las ciudades más pobladas de California. (Crédito: Jeff Chiu / AP)

Garantizar el éxito del SAFE requerida del trabajo coordinado de varias dependencias como son: la Oficina de Servicios de Emergencia de California, la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda, el Consejo Interinstitucional de California sobre Personas sin Hogar; el Departamento de Salud y Servicios Humanos de California, la Patrulla de Carreteras de California, y la Agencia de Transporte del Estado de California.

Al desalojar los campamentos de personas sin hogar detectados en propiedades estatales, el gobierno pretende brindarles a las personas afectadas servicios de salud y refugio.

“A diferencia de las estrategias aleatorias empleadas por la Administración Trump, el Grupo de Trabajo SAFE de California reúne cada una de las herramientas creadas por el gobernador Newsom para desalojar los campamentos y conectar a las personas con la atención que necesitan”, señaló la oficina del gobierno californiano.

En los últimos años, en ciudades como San Francisco y Los Ángeles, el encarecimiento del coste de vida ha hecho que muchas personas se vean forzadas a vivir en las calles o bien hasta en el interior de sus vehículos, pues los ingresos que perciben resultan insuficientes para cubrir sus gastos personales.

