Hallan sin vida a hispana en campamento de indigentes en Los Ángeles

Una mujer hispana que estaba desaparecida fue encontrada muerta en una carpa de un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles.

Lucrecia Macías Barajas, de 46 años, fue una de las dos personas que se encontraron sin vida en el campamento de indigentes el 12 de mayo en el distrito Westlake. La identidad de la segunda víctima, un hombre, no ha sido divulgada por el médico

Familiares quedaron devastados después de que el cuerpo de Macías Barajas fue encontrado en el interior de una carpa en la acera que, de acuerdo con informes, había sido cerrada desde adentro.

El cuerpo de un hombre también fue hallado en el lugar, y según testimonios de vecinos al menos uno de los cuerpos había sido parcialmente comido por perros.

La mujer fallecida fue encontrada en un campamento de personas sin hogar localizado a lo largo de Huntley Circle, cerca del centro de Los Ángeles.

Macías Barajas había estado desaparecida durante varios días y sus familiares no habían podido comunicarse con ella, y finalmente rastrearon la señal de su teléfono celular hasta la tienda de campaña en cuyo interior se encontró su cuerpo.

“Mi hermana nos llamó para decirnos que encontró a nuestra mamá muerta. Nos devastó. No entendíamos cómo había sucedido“, dijo a la cadena KTLA Amely Becerra, hija de Lucrecia Macías Barajas.

Los familiares de Lucrecia dijeron que su madre era una veterana del ejército y era amorosa de sus seis hijos, con quienes acababa de pasar el fin de semana.

“Quiero que la gente sepa que no era una drogadicta sin hogar, porque eso no es cierto. Algunas personas están llegando a esa conclusión, y no es justo. Simplemente, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, declaró su hija Amely.

Un vecino que vive en la zona cercana al campamento declaró que estuvo angustiado tras enterarse del hallazgo de los dos cuerpos.

“Cuando escuché los gritos desgarradores, nos conmocionó profundamente. Todos empezamos a temblar porque sabíamos con certeza que alguien había fallecido“, dijo a KTLA el residente, quien no se quiso identificar.

De acuerdo con muchos residentes cercanos, el campamento de indigentes en el distrito de Westlake ha representado un problema crónico debido a que atrae actividad delictiva, consumo de drogas, riesgos de seguridad y animales rebeldes.

“Este lugar ha sido una zona peligrosa. La gente no se siente segura y nunca se hace nada para limpiarlo definitivamente”, dijo un vecino, cuyos perros fueron atacados por animales que vivían en el campamento.

Cuando intentó denunciarlo, el vecino dijo que el Departamento de Policía de Los Ángeles le informó que no podían hacer nada al respecto.

Residentes mencionaron que los funcionarios de la ciudad no han brindado atención adecuada a esa zona del distrito de Westlake, a pesar de las reiteradas quejas.

“Los vecinos se quejaron de los perros que estaban en esta situación y de los campamentos. La ciudad no hizo nada y creemos que estas dos personas seguirían vivas si esos campamentos no existieran“, expresó el fundador de California Rising, Raúl Claros.

Entre los incidentes que ocurrieron en este campamento de personas sin hogar, durante meses estuvo conectado a energía eléctrica de forma ilegal y el sitio continuó ocupado a pesar de que ocurrió un incendio fatal en una casa rodante en enero.

Según la cadena KTLA, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que este incidente refuerza la urgente necesidad de abordar la grave crisis humanitaria.

“Seguiremos colaborando con la oficina del consejo para que más angelinos puedan entrar a sus hogares y haremos todo lo posible por mejorar la seguridad pública“, expresó Bass.

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para determinar las causas por las que fallecieron la mujer hispana y el hombre no identificado.

Familiares de Lucrecia Macías Barajas crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones económicas que se destinarán para el pago de los servicios funerarios de la madre hispana.

