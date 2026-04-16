Director de ICE renuncia y advierte sobre el alza de amenazas contra agentes

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, anunció que dejará su cargo para dedicar más tiempo a su familia, en medio de un clima de creciente presión y amenazas contra agentes de la agencia.

De acuerdo con reportes de New York Times, Lyons comunicó su decisión de dimitir tras más de un año al frente de la institución, señalando que planea “pasar más tiempo con su familia”.

Su salida se produce en un contexto de fuertes críticas hacia las operaciones migratorias impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump, así como por el aumento de tensiones en torno a la labor de ICE.

En distintas comparecencias públicas, Lyons ha advertido sobre el creciente riesgo que enfrentan los agentes de inmigración. El funcionario aseguró que conoce la situación de primera mano y que la violencia contra el personal se ha intensificado.

Durante una audiencia, afirmó que su agencia enfrenta un entorno cada vez más peligroso, destacando un aumento significativo en amenazas: “Estamos enfrentando el entorno operativo más peligroso en la historia de nuestros agentes.

Datos oficiales presentados por el propio Lyons indican que las amenazas de muerte contra personal de ICE aumentaron más de 8,000% en 2025, junto con un incremento notable en agresiones físicas.

El funcionario también ha subrayado que esta situación no es abstracta: la ha vivido directamente, en referencia a amenazas dirigidas tanto a agentes como a sus familias.

Acting ICE Director Todd Lyons: In FY 2025, Homeland Security conducted more than 4,800 arrests related to child exploitation and rescued nearly 1,500 child victims from ongoing sexual abuse. They’ve also dismantled more than 2,400 human smuggling operations. The 2027 budget will… pic.twitter.com/BpzjZNiKN1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 16, 2026

El supuesto aumento de amenazas ocurre en medio de un clima de polarización en Estados Unidos respecto a la política migratoria. En 2026, se registraron protestas masivas contra ICE en varias ciudades, tras operativos polémicos y enfrentamientos con civiles, especialmente en estados como Minnesota.

La renuncia de Lyons, efectiva a finales de mayo, marca la salida de una figura clave en la implementación de políticas de deportación masiva. Durante su gestión, ICE incrementó operaciones y detenciones, lo que generó tanto respaldo político como críticas por presuntas violaciones a derechos civiles.

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