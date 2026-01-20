Cientos de voluntarios inician conteo de personas sin hogar en Los Ángeles

Con la participación de cientos de voluntarios, desde la noche de este martes comienza el conteo anual de las personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles, en una operación programada para llevarse a cabo durante tres noches consecutivas.

Durante la primera jornada, los equipos se despliegan por los valles de San Fernando y Santa Clarita, así como por las instalaciones de Metro de Los Ángeles.

The 2026 Greater Los Angeles Homeless Count provides a snapshot of the number of people living on the streets. This information shapes our path forward as we continue to make progress.



Join the effort. Register to volunteer ⬇️https://t.co/iRANhPKUCx pic.twitter.com/6ZQGHgvbti — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) January 20, 2026

Para la noche de este miércoles, los voluntarios recorrerán las áreas del Valle de San Gabriel y el este de Los Ángeles, mientras que para el jueves estarán en Antelope Valley, el oeste y el sur de Los Ángeles y en el área de South Bay/Harbor.

Se espera que la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) dé a conocer el resultado del recuento a finales de la primavera o principios del verano.

El recuento de indigentes abarca la mayor parte de la región que brinda atención a las personas sin techo, excluyendo las ciudades de Long Beach, Pasadena y Glendale, las cuales llevan a cabo sus respectivos conteos independientes.

Por cuarto año consecutivo, LAHSA utiliza un proceso de recopilación de datos basado en una aplicación, y para mejorar la precisión, la agencia simplificó los materiales de capacitación, además de mejorar el mapeo.

LAHSA también está coordinando con el Departamento de Servicios de Salud del condado de Los Ángeles y el Centro de Respuesta Centralizada de Emergencias para obtener apoyo adicional del personal.

Se espera que esta mejora ayude en los tramos censales y áreas que requieren consideración especial, así como en lugares más difíciles, como cuencas, arroyos y desiertos, peligrosos e inaccesibles para que sean recorridos por los equipos de voluntarios.

Se tiene previsto que participen líderes locales en la ceremonia de apertura, en el Inner City Law Center, entre ellos la concejala Nithya Raman, presidenta del comité de vivienda y personas sin hogar, así como la presidenta de la comisión de LAHSA, Amber Sheikh.

The Hollywood Partnership, una organización de gestión del Distrito de Entretenimiento de Hollywood, organiza el “Hollywood Pit Stop”. Los voluntarios se reúnen en el 600 de Hollywood Boulevard, alrededor de las 7:30 p.m., antes de comenzar con el recuento de indigentes en el área de Hollywood.

Además del recuento general de calles, se revisaron los procesos de inventario de viviendas y de recuento de jóvenes para obtener muestras más grandes.

Sobre el recuento de jóvenes, centrado en aquellos de entre 10 y 19 años, se extenderá nueve días más para mejorar la tasa de respuesta.

El recuento del inventario de viviendas comienza antes que en años anteriores para permitir un proceso de revisión y validación de datos más exhaustivo antes de que se publiquen los resultados finales este verano.

