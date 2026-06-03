Bass mantiene ventaja en elecciones para la alcaldía de Los Ángeles

Con más del 60% de las boletas contabilizadas, Karen Bass mantiene su ventaja de al menos cuatro puntos sobre Spencer Pratt en los resultados preliminares para la alcaldía de Los Ángeles.

De acuerdo con “Los Angeles Times”, Bass es la virtual ganadora en las primarias con el 34.8% (172,720 votos), por delante de la estrella de la telerrealidad, Spencer Pratt, quien ocupa el segundo lugar en la contienda con el 30% (150,149 votos). Ambos se enfrentarían en las elecciones generales de noviembre.

La concejala Nithya Raman, a quien las encuestas previas la situaban como la posible rival de Bass en la boletas de noviembre, los resultados preliminares la posicionaron en el tercer sitio, con el 22% (110,848 votos).

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Bass aspira a ser reelegida para un segundo mandato en la alcaldía de Los Ángeles, trámite que deberá esperar hasta noviembre, después de no contabilizar el 50% como mínimo en las primarias para ganar la elección de forma directa.

Aunque las primarias para la alcaldía de Los Ángeles son apartidistas, Karen Bass ha representado al Partido Demócrata como miembro del Congreso. Raman se describe a sí misma como demócrata y Pratt se manifiesta como un republicano registrado.

Todo parece indicar que los nombres de Bass y Pratt aparecerán en las boletas de las elecciones generales del 3 de noviembre, cuando se definirá si Bass repite como alcaldesa o hay un cambio en favor de la víctima del incendio Palisades, siempre y cuando se confirma la tendencia de las primarias.

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Pratt parece tener una ventaja suficiente sobre la concejala Raman, con una diferencia de ocho puntos. Incluso, durante la noche de este martes y madrugada del miércoles, Spencer también recortó su desventaja con la alcaldesa Bass.

Spencer Pratt sería el contendiente de Karen Bass en las elecciones de noviembre. Crédito: Jill Connelly | AP

“No podía estar más emocionado. Me presenté en las elecciones porque, como ciudadano, sentí que mi ciudad me había fallado a mí, a mis vecinos y a mi familia“, expresó Spencer Pratt después de conocer los primeros resultados de las elecciones primarias, la noche del martes.

Pratt no dejó escapar la oportunidad de reiterar su crítica a la gestión de Karen Bass como alcaldesa, y aseguró estar dispuesto a debatir con ella rumbo a las elecciones generales.

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“La alcaldesa Bass permitió que la ciudad se llene de baches. Y luego están las madres que quieren ir a los parques sin ver a nadie inyectándose fentanilo con los pantalones bajados”, expresó Pratt.

Con el número de papeletas que todavía falta por ser contabilizadas, Nithya Raman todavía podría alcanzar a Pratt y a Bass. La concejala se emocionó hasta las lágrimas al agradecer, la noche de este martes en el centro de Los Ángeles, a sus seguidores.

“Los Ángeles es la ciudad más mágica del mundo. Gane o pierda, estoy muy orgullosa de ser angelina y muy agradecida de poder llamar a esta extraordinaria ciudad mi hogar. Pase lo que pase en estas elecciones, nunca dejaré de luchar por ella”, aseguró Raman.

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De acuerdo con la agencia AP, Bass tenía los suficientes votos la noche de este martes para dar por seguro su pase a la segunda vuelta de noviembre.

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