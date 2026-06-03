Hilton y Becerra afianzan liderato en las primarias para gobernador de California

El republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra se mantienen como los dos candidatos con más votos en las primarias para gobernador de California después de contabilizarse poco más de la mitad de las boletas del proceso electoral que se llevó a cabo este martes 2 de junio.

Con el 57.5% de las papeletas contabilizadas, Hilton lideraba la contienda con el 27.8%, con Becerra en el segundo lugar con el 25.4%. Si se conserva la tendencia, que se observó desde los primeros resultados preliminares, Hilton y Becerra avanzarían a las elecciones generales de noviembre.

El demócrata Tom Steyer estaba en el tercer peldaño, con el 19.6%, por delante del sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, quien ocupaba el cuarto lugar en la tabla, con el 11.3% de los votos.

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Hilton, asesor político británico y expresentador de Fox News, declaró que le daría al estado un reinicio necesario tras 15 años de estar bajo gobiernos del Partido Demócrata.

“El cambio está llegando a California, y ya era hora. Aún no hemos llegado, pero las perspectivas son buenas. Todo apunta a que los californianos tendrán la oportunidad de votar por el cambio en noviembre y llevar a nuestro estado hacia una nueva dirección”, declaró Hilton.

Desde 2011, cuando Arnoldo Schwarzenegger dejó el cargo, California no tiene un gobernador del Partido Republicano.

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Becerra agradece el apoyo

Tras anunciarse los resultados preliminares, que lo sitúan entre los dos candidatos que se perfilan para participar en las elecciones de noviembre, el demócrata Xavier Becerra se reunió con sus seguidores en el centro de Los Ángeles.

Xavier Becerra es la carta fuerte de los demócratas para ser el gobernador de California. Crédito: Jae C. Hong | AP

“El sueño californiano sigue vivo esta noche“, expresó el exfiscal general de California y exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Cuando comenzó su campaña, Becerra no estaba entre los principales candidatos, una carrera dominada por los republicanos Hilton y Bianco, así como por el demócrata Eric Swalwell.

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En abril, Swalwell anunció el retiro de su candidatura en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada, lo que permitió a Becerra impulsar su campaña hasta convertirse en la carta fuerte del Partido Demócrata.

“Sabemos que el verdadero milagro de la democracia es este: es el pueblo, solo el pueblo, el que tiene la última palabra. Y esta noche, el pueblo del gran estado de California, en la nación más grande del mundo, se ha pronunciado con fuerza y orgullo”, expresó Becerra.

Unos minutos después de que se anunciaron los resultados preliminares, el primer candidato en reconocer su derrota fue el demócrata Antonio Villaraigosa.

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“Esta noche no ha salido como esperábamos, así que felicito a los ganadores y les deseo lo mejor en el camino que tienen por delante”, dijo el exalcalde de Los Ángeles en un comunicado.

El multimillonario Tom Steyer, tercero en los restultados preliminares, no reconoció la derrota en las primarias, pese a estar a más de seis puntos de distancia de Becerra y Hilton a las 10:00 p.m. del martes.

“Me odian unánimemente, y yo celebro ese odio. Los intereses corporativos nos atacaron con todo lo que tenían , y no nos acobardamos”, declaró Steyer, al criticar los intereses que se habían opuesto a su candidatura.

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“Fuimos absolutamente inflexibles en nuestros valores y nuestra visión para California, y juntos hemos aterrorizado a los intereses corporativos, acostumbrados a salirse siempre con la suya”, añadió.

Avanza el proceso del conteo de votos de las elecciones primarias, pero la tendencia hace creer que Hilton y Becerra serán los dos contendientes que avanzarán a las elecciones generales de noviembre, que definirán al próximo gobernador de California.

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