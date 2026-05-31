José Ugarte busca fortalecer representación latina en el Concejo de Los Ángeles

A pocos días de las elecciones primarias para el Distrito 9 del Concejo Municipal de Los Ángeles, José Ugarte se perfila como uno de los principales contendientes en una contienda que definirá quién reemplazará al concejal saliente Curren Price después de más de una década en el cargo.

De origen mexicano y criado en una familia inmigrante, Ugarte sostiene que la comunidad latina necesita recuperar influencia política en el Ayuntamiento angelino, especialmente después de los efectos que dejó el escándalo de audios filtrados en 2022 que involucró a varios líderes hispanos de la ciudad.

El aspirante considera que ese episodio dañó la imagen pública de los latinos y generó percepciones negativas sobre una comunidad que representa cerca de la mitad de la población de Los Ángeles. Por ello, asegura que uno de sus principales objetivos es reconstruir la confianza entre distintos grupos étnicos y fortalecer las alianzas comunitarias.

Una transición histórica en el Distrito 9

El Distrito 9, ubicado en el sur de Los Ángeles, tiene una profunda relevancia histórica. Durante gran parte del siglo XX fue un importante centro de la comunidad afroamericana y escenario de importantes avances en representación política.

Sin embargo, los cambios demográficos transformaron la zona con la llegada de miles de familias procedentes de México y Centroamérica. Actualmente, la población latina constituye la mayoría de los residentes del distrito, una realidad que se refleja en la elección de este año, donde los seis candidatos son de origen hispano.

Ugarte, quien trabajó durante más de una década junto a Price, ha recibido el respaldo del actual concejal y de diversas organizaciones políticas y comunitarias. Su campaña también figura entre las más sólidas en materia de recaudación de fondos.

José Ugarte, quien trabajó por más de una década con el concejal saliente Price, ha recibido el respaldo de diversos sectores afroamericanos. Crédito: Campaña José Ugarte | EFE

Seis candidatos buscan suceder a Curren Price

Además de Ugarte, compiten por el cargo Elmer Roldán, Estuardo Mazariegos, Jorge Hernández Rosas, Jorge Nuño y Martha Sánchez, quienes han centrado sus propuestas en temas como vivienda asequible, apoyo a inquilinos, desarrollo económico y seguridad pública.

La elección cobra especial importancia porque quien resulte ganador tendrá participación en la supervisión y coordinación de proyectos relacionados con eventos internacionales que llegarán a la ciudad, incluidos los preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Ugarte, el desafío principal consiste en construir una visión compartida para el distrito. El candidato afirma que los problemas de vivienda, educación, salud y empleo afectan a todas las comunidades por igual y que el progreso de Los Ángeles dependerá de la capacidad de sus habitantes para trabajar unidos, más allá de diferencias raciales o de origen.

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