Carolina Sandoval sufre crisis en plena transmisión en vivo tras cobertura a la tragedia en Venezuela

La presentadora de “¡Siéntese quien pueda!”, Carolina Sandoval, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de protagonizar una crisis en plena transmisión en vivo mientras daba cobertura a la campaña de Univision “Todos por Venezuela” en Los Ángeles.

Las imágenes que rápidamente tomaron relevancia en redes sociales dejaron ver a la presentadora desde su habitación de hotel mientras presentaba una crisis nerviosa y una mujer de su equipo intentaba calmarla.

El nivel de intensidad subió al ser necesario llamar una ambulancia para trasladar a ‘La Venenosa’ al área de urgencias de un hospital. Allí, los doctores declararon que la crisis fue provocada por la “intensa carga emocional por todo lo que estábamos compartiendo sobre la tragedia”.

Por su parte, la famosa atribuyó su condición a la impotencia de no poder hacer más por tantas personas que hoy sufren: “Me superó y por ende afectó momentáneamente mi estado de salud”, señaló en un comunicado.

Carolina Sandoval reaparece tras su ataque de pánico en pleno live

Luego del revuelo que se generó con las imágenes de la venezolana siendo trasladada a un hospital por su crisis en pleno en vivo, la denominada ‘Venenosa’ salió a aclarar su estado de salud actual y desmentir las acusaciones de “show”.

“Lo que te puedo decir es que colapsé, colapsé. Estaba en un en vivo con una muchacha en Venezuela, Arianna. Estaba en un en vivo en Instagram con esta muchacha y tenía prendida la cámara de TikTok en vivo, como lo había hecho durante todo el día. Y la muchacha me estaba contando que necesitaba una máquina especial para sacar los restos o el cuerpo de su madre de un edificio que todavía no habían tocado en La Guair (…) Me empezó a latir el corazón, apagué ese en vivo, me despedí de ella”, contó en entrevista.

La situación la rebasó a tal punto que su cuerpo reaccionó de forma inesperada: “La cámara de TikTok estaba encendida. Por favor, yo ya me curé de la ansiedad, me dio un ataque de pánico muy fuerte que terminó siendo una baja de potasio importante al punto que en el hospital, cuando me llevaron a la ambulancia, me dieron un líquido para poder tratar de subir el potasio“, añadió.

Finalmente, Carolina Sandoval explicó que se encuentra mucho mejor tras haber sido atendida y mantener reposo: “He tratado de dormir y comer”, comentó.

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