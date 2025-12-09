Carolina Sandoval presume su más reciente aventura navideña en familia

La presentadora de televisión Carolina Sandoval se encuentra disfrutando al máximo de esta temporada decembrina en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, así lo dejó ver en su más reciente publicación en redes sociales con algunas fotografías y videos que causaron revuelo entre su comunidad digital. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En esta ocasión, la cuenta oficial de Instagram de la denominada “Venenosa” Sandoval se engalanó con un post en el que compartió su reciente visita al parque Christmas in Wonderland en Miami.

Es así como, enfundada en un cómodo, pero ajustado vestido rojo, la estrella de la pantalla chica protagonizó una inesperada sesión de fotos junto a sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria en diversas atracciones del famoso parque de diversiones navideño.

“Amooo la Navidad… así de simple. Podría vivir en Navidad todo el año y tomarme miles de fotos en cuanto árbol de navidad me encuentre“, escribió Carolina Sandoval para acompañar la publicación que a solo unas horas de salid a la luz ya había dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, la magia y espíritu navideño de la venezolana no dio tregua. Y es que tan solo unas horas después presumió el esperado encuentro entre Santa Claus y su familia, caracterizado por risas, abrazos y un segundo paseo por la ciudad de Miami.

“No me canso de agradecer por mi gente vitamina, mis amores, mi todo“, expresó la famosa en la descripción de su post.

Como resultado, la sección de comentarios se llenó de aplausos y buenos deseos para la familia Sandoval: “Que bendición tan grande capturada en una foto”, “Bellos todos”, “Que alegría verte tan plena y en familia”, “Sigan disfrutando en familia” y “Que foto tan bonita, irradia mucho amor”, son algunas de las reacciones que se leen en la web.

