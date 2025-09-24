Chiquibaby y Carolina Sandoval lucen cuerpazo en bikini en Panamá

Chiquibaby y Carolina Sandoval, quienes forman parte de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, aprovecharon la escapada que se dieron a Panamá por Premios Juventud, para lucir sus envidiables figuras en bikini.

Por medio de unas fotos, compartidas en el perfil de Instagram de ‘La Vevenosa’, pudimos ser testigos de lo bien que lucen en traje de baño aprovechando el calor del verano.

Carolina se decantó por un bikini naranja con azul, mientras por uno blanco con detalles en azul, tal y como lo pudimos en una foto que las muestra bronceándose.

“Panamá 🇵🇦 y sus momentos maravillosos con toda la gente vitamina que Dios me pone en el camino para seguir sumando conversaciones que sanan el alma, instantes irrepetibles y lo más importante recuerdos que se convierten en memorias imborrables. Gracias Panamá !!!! Sin duda alguna eres el puente del mundo, corazón del universo !!”, se lee en el texto con el que Carolina Sandoval acompañó su publicación.

Las fotos de las dos presentadoras se llenaron de inmediato de corazones rojos y de comentarios por parte de sus fans, quienes reconocieron que se ven muy bien en traje de baño.

“❤️👏 hermosas 😍👏🔥❤️❤️”, “Bienvenidas a nuestro país 🇵🇦”, “Muy hermosas y queridas en Panamá”, “Chauuu @chiquibabyla ese si es cuerpo 👌🏻”, “Qué cuerpazo Chiquibaby”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que les han dejado previo a Premios Juventud.

Esta publicación surge horas después de que Carolina Sandoval lanzara un video en el que salió en defensa de su cuerpo por las críticas que suele recibir por parte de los haters.

“¿Quién dijo que tener CELULITIS es pecado? Nunca en tu vida dejes de ponerte un traje de baño porque tienes celulitis, mira que la piel de naranja se quita, se disimula , se broncea, pero la falta de neuronas Noooo #cosasquesientecaro #body #panama”, lanzó contundente la también influencer.

Sigue leyendo: